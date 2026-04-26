Прокуратура контролирует соблюдение прав людей в связи с атакой на Севастополь - РИА Новости Крым, 26.04.2026
Прокуратура контролирует соблюдение прав людей в связи с атакой на Севастополь
Прокуратура контролирует соблюдение прав людей в связи с атакой на Севастополь - РИА Новости Крым, 26.04.2026
Прокуратура контролирует соблюдение прав людей в связи с атакой на Севастополь
Прокуратура города Севастополя продолжает надзорные мероприятия по вопросу соблюдения прав граждан и устранения последствий атаки БПЛА, сообщили в ведомстве. РИА Новости Крым, 26.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Прокуратура города Севастополя продолжает надзорные мероприятия по вопросу соблюдения прав граждан и устранения последствий атаки БПЛА, сообщили в ведомстве.В ночь на 26 апреля в результате атаки есть погибший и пострадавшие люди, повреждены индивидуальные и многоквартирные жилые дома, автомобили, торговые и другие объекты, произошли возгорания травы и лесной подстилки. Для оперативного реагирования на обращения граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: +79780001048, заключили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
атаки всу на крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, крым
Прокуратура контролирует соблюдение прав людей в связи с атакой на Севастополь

В Севастополе прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА

07:58 26.04.2026 (обновлено: 08:16 26.04.2026)
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяЗдание прокуратуры Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Прокуратура города Севастополя продолжает надзорные мероприятия по вопросу соблюдения прав граждан и устранения последствий атаки БПЛА, сообщили в ведомстве.
В ночь на 26 апреля в результате атаки есть погибший и пострадавшие люди, повреждены индивидуальные и многоквартирные жилые дома, автомобили, торговые и другие объекты, произошли возгорания травы и лесной подстилки.
"Прокуратурой обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям города. По поручению прокурора города Севастополя Андрея Шевцова прокуроры районов осуществляют личный контроль за ситуацией", - говорится в сообщении прокуратуры.
Для оперативного реагирования на обращения граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: +79780001048, заключили в ведомстве.
