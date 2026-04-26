https://crimea.ria.ru/20260426/prokuratura-kontroliruet-soblyudenie-prav-grazhdan-v-svyazi-s-atakoy-na-sevastopol-1155526624.html
Прокуратура контролирует соблюдение прав людей в связи с атакой на Севастополь
2026-04-26T07:58
атаки всу на крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
прокуратура города севастополя
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/08/1136369865_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_8021346b0a57ad2ed1eaf4160b4b7358.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/08/1136369865_55:0:1226:878_1920x0_80_0_0_ea82ac84a524a5da05ab9005faad3c69.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Севастополе прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА
07:58 26.04.2026 (обновлено: 08:16 26.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Прокуратура города Севастополя продолжает надзорные мероприятия по вопросу соблюдения прав граждан и устранения последствий атаки БПЛА, сообщили в ведомстве.
В ночь на 26 апреля в результате атаки есть погибший и пострадавшие люди, повреждены индивидуальные и многоквартирные жилые дома, автомобили, торговые и другие объекты, произошли возгорания травы и лесной подстилки.
"Прокуратурой обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям города. По поручению прокурора города Севастополя Андрея Шевцова прокуроры районов осуществляют личный контроль за ситуацией", - говорится в сообщении прокуратуры.
Для оперативного реагирования на обращения граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: +79780001048, заключили в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.