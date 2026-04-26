https://crimea.ria.ru/20260426/poezda-v-sevastopol-i-iz-nego-idut-po-raspisaniyu-posle-chp-na-zhd-linii-1155532278.html

Поезда в Севастополь и из него идут по расписанию после ЧП на ж/д линии

2026-04-26T14:32

гранд сервис экспресс

севастополь

атака на севастополь в ночь на 26 апреля 2026 года

поезд

поезд "таврия"

крымская железная дорога (кжд)

железные дороги крыма

железная дорога

новости севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111779/79/1117797934_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_5de38d2626aec8ba901ef3d7d8795398.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Отправление поездов из Севастополя в Москву и Санкт-Петербург после сбоев в работе ж/д инфраструктуры города планируется по расписанию. Пассажиры, составы которых следовали с задержкой, прибыли в Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".По информации перевозчика, поезд №92 Москва – Севастополь, следовавший с задержкой на один час, а также пассажиры поезда №7 Санкт – Петербург – Севастополь, которые ехали от станции Инкерман на автобусе, прибыли в Севастополь.В случае изменения времени отправления или маршрута поездов будет сообщено дополнительно, в том числе СМС-информированием, уточнили в транспортной компании.Утром в воскресенье стало известно, что обломки дрона перебили контактную железнодорожную сеть – движение поездов и электричек от Инкерамана до Севастополя временно приостановили, велись ремонтные работы.Прокуратура города Севастополя продолжает надзорные мероприятия по вопросу соблюдения прав граждан и устранения последствий атаки БПЛА.Все о самой крупной атаке на Севастополь читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один из самых массированных налетов на Севастополь: обстановка в городеИз Москвы в Евпаторию отправился первый сезонный поездПоезд из Омска в Крым вернулся на привычный маршрут

https://crimea.ria.ru/20260426/kak-khodyat-avtobusy-v-sevastopole-i-inkermane-posle-naleta-vsu-1155531439.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

