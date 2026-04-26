Поезда в Севастополь и из него идут по расписанию после ЧП на ж/д линии - РИА Новости Крым, 26.04.2026
Поезда в Севастополь и из него идут по расписанию после ЧП на ж/д линии
Поезда в Севастополь и из него идут по расписанию после ЧП на ж/д линии - РИА Новости Крым, 26.04.2026
Поезда в Севастополь и из него идут по расписанию после ЧП на ж/д линии
Отправление поездов из Севастополя в Москву и Санкт-Петербург после сбоев в работе ж/д инфраструктуры города планируется по расписанию. Пассажиры, составы... РИА Новости Крым, 26.04.2026
гранд сервис экспресс
севастополь
атака на севастополь в ночь на 26 апреля 2026 года
поезд
поезд "таврия"
крымская железная дорога (кжд)
железные дороги крыма
железная дорога
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Отправление поездов из Севастополя в Москву и Санкт-Петербург после сбоев в работе ж/д инфраструктуры города планируется по расписанию. Пассажиры, составы которых следовали с задержкой, прибыли в Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".По информации перевозчика, поезд №92 Москва – Севастополь, следовавший с задержкой на один час, а также пассажиры поезда №7 Санкт – Петербург – Севастополь, которые ехали от станции Инкерман на автобусе, прибыли в Севастополь.В случае изменения времени отправления или маршрута поездов будет сообщено дополнительно, в том числе СМС-информированием, уточнили в транспортной компании.Утром в воскресенье стало известно, что обломки дрона перебили контактную железнодорожную сеть – движение поездов и электричек от Инкерамана до Севастополя временно приостановили, велись ремонтные работы.Прокуратура города Севастополя продолжает надзорные мероприятия по вопросу соблюдения прав граждан и устранения последствий атаки БПЛА.Все о самой крупной атаке на Севастополь читайте по ссылке &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один из самых массированных налетов на Севастополь: обстановка в городеИз Москвы в Евпаторию отправился первый сезонный поездПоезд из Омска в Крым вернулся на привычный маршрут
севастополь
гранд сервис экспресс, севастополь, атака на севастополь в ночь на 26 апреля 2026 года, поезд, поезд "таврия", крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, железная дорога, новости севастополя, транспорт
Поезда в Севастополь и из него идут по расписанию после ЧП на ж/д линии

Поезда из Севастополя выйдут по расписанию после удара обломка на ж/д линии

14:32 26.04.2026 (обновлено: 14:49 26.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Отправление поездов из Севастополя в Москву и Санкт-Петербург после сбоев в работе ж/д инфраструктуры города планируется по расписанию. Пассажиры, составы которых следовали с задержкой, прибыли в Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Отправление поездов из Крыма №8 Севастополь – Санкт-Петербург и №92 Севастополь – Москва планируется по расписанию", – сказано в сообщении.
По информации перевозчика, поезд №92 Москва – Севастополь, следовавший с задержкой на один час, а также пассажиры поезда №7 Санкт – Петербург – Севастополь, которые ехали от станции Инкерман на автобусе, прибыли в Севастополь.
В случае изменения времени отправления или маршрута поездов будет сообщено дополнительно, в том числе СМС-информированием, уточнили в транспортной компании.
Утром в воскресенье стало известно, что обломки дрона перебили контактную железнодорожную сеть – движение поездов и электричек от Инкерамана до Севастополя временно приостановили, велись ремонтные работы.
Прокуратура города Севастополя продолжает надзорные мероприятия по вопросу соблюдения прав граждан и устранения последствий атаки БПЛА.
Гранд Сервис ЭкспрессСевастопольАтака на Севастополь в ночь на 26 апреля 2026 годаПоездПоезд "Таврия"Крымская железная дорога (КЖД)Железные дороги КрымаЖелезная дорогаНовости СевастополяТранспорт
 
