Поезда в Севастополь и из него идут по расписанию после ЧП на ж/д линии
2026-04-26T14:32
2026-04-26T14:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Отправление поездов из Севастополя в Москву и Санкт-Петербург после сбоев в работе ж/д инфраструктуры города планируется по расписанию. Пассажиры, составы которых следовали с задержкой, прибыли в Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".По информации перевозчика, поезд №92 Москва – Севастополь, следовавший с задержкой на один час, а также пассажиры поезда №7 Санкт – Петербург – Севастополь, которые ехали от станции Инкерман на автобусе, прибыли в Севастополь.В случае изменения времени отправления или маршрута поездов будет сообщено дополнительно, в том числе СМС-информированием, уточнили в транспортной компании.Утром в воскресенье стало известно, что обломки дрона перебили контактную железнодорожную сеть – движение поездов и электричек от Инкерамана до Севастополя временно приостановили, велись ремонтные работы.Прокуратура города Севастополя продолжает надзорные мероприятия по вопросу соблюдения прав граждан и устранения последствий атаки БПЛА.Все о самой крупной атаке на Севастополь читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один из самых массированных налетов на Севастополь: обстановка в городеИз Москвы в Евпаторию отправился первый сезонный поездПоезд из Омска в Крым вернулся на привычный маршрут
14:32 26.04.2026 (обновлено: 14:49 26.04.2026)