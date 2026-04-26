Под Севастополем обломок дрона перебил контактную ж/д сеть - что с поездами
Пассажиры поезда №7 из Санкт-Петербурга в Севастополь будут доставлены в город из Инкермана автобусами. Об этом сообщает правительство города. РИА Новости Крым, 26.04.2026
https://crimea.ria.ru/20260426/ataka-vsu-na-sevastopol---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1155526147.html
09:09 26.04.2026 (обновлено: 09:15 26.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Пассажиры поезда №7 из Санкт-Петербурга в Севастополь будут доставлены в город из Инкермана автобусами. Об этом сообщает правительство города.
"Для пассажиров поезда №7, следующего по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, на участке от станции Инкерман до вокзала Севастополя будут организованы автобусы. Время прибытия на конечную остановку зависит от дорожной обстановки", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что прибытие поезда №92 Москва - Севастополь на вокзал ожидается позднее расписания в пределах 40 минут - одного часа (без пересадки на автобусы). По времени отправления поездов №8 Севастополь - Санкт-Петербург и №92 Севастополь - Москва будет сообщено дополнительно.
Также пригородные электропоезда будут прибывать только до станции Инкерман-1, откуда будет организована доставка пассажиров автобусами до Железнодорожного вокзала Севастополя.
Отправление пригородных электропоездов будет также производиться от станции Инкерман-1, в связи с чем временно изменены схемы движения автобусных маршрутов №92 и №103, которые будут доезжать до станции Инкерман-1.
"Причина изменений - повреждение контактной сети из-за падения БПЛА. Ведутся восстановительные работы", - заключили в правительстве.
Движение электричек между станциями Севастополь и Инкерман-1 приостановлено
Ранее сообщалось
, что в ночь на 26 апреля на Севастополь был совершен один из самых массированных налетов ВСУ. Над городом были сбиты более 70 дронов, погиб один и пострадали четверо человек, получили повреждения 34 многоквартирных и 17 частных домов.
