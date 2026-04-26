Под Севастополем обломок дрона перебил контактную ж/д сеть - что с поездами
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Пассажиры поезда №7 из Санкт-Петербурга в Севастополь будут доставлены в город из Инкермана автобусами. Об этом сообщает правительство города."Для пассажиров поезда №7, следующего по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, на участке от станции Инкерман до вокзала Севастополя будут организованы автобусы. Время прибытия на конечную остановку зависит от дорожной обстановки", - говорится в сообщении. Также сообщается, что прибытие поезда №92 Москва - Севастополь на вокзал ожидается позднее расписания в пределах 40 минут - одного часа (без пересадки на автобусы). По времени отправления поездов №8 Севастополь - Санкт-Петербург и №92 Севастополь - Москва будет сообщено дополнительно. Также пригородные электропоезда будут прибывать только до станции Инкерман-1, откуда будет организована доставка пассажиров автобусами до Железнодорожного вокзала Севастополя. Отправление пригородных электропоездов будет также производиться от станции Инкерман-1, в связи с чем временно изменены схемы движения автобусных маршрутов №92 и №103, которые будут доезжать до станции Инкерман-1. "Причина изменений - повреждение контактной сети из-за падения БПЛА. Ведутся восстановительные работы", - заключили в правительстве.Движение электричек между станциями Севастополь и Инкерман-1 приостановлено.Ранее сообщалось, что в ночь на 26 апреля на Севастополь был совершен один из самых массированных налетов ВСУ. Над городом были сбиты более 70 дронов, погиб один и пострадали четверо человек, получили повреждения 34 многоквартирных и 17 частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
09:09 26.04.2026 (обновлено: 09:15 26.04.2026)
 
Атака ВСУ на Севастополь - что известно о жертвах и повреждениях
 
10:08В Севастополе обломки дрона попал в здание больницы - что известно
09:52Власти рассказали о состоянии раненных при атаке на Севастополь
09:44"Встали на пути смертельной угрозы": в Крыму отметили 40-летие Чернобыля
09:24Еще 49 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за два часа
09:20Чернобыльская трагедия в инфографие РИА Новости Крым
09:17Белоусов прибыл в КНДР с рабочим визитом – что обсудят
09:09Под Севастополем обломок дрона перебил контактную ж/д сеть - что с поездами
08:50Движение электричек между станциями Севастополь и Инкерман-1 приостановлено
08:25Трампа эвакуировали после стрельбы на приеме - что известно
07:58Прокуратура контролирует соблюдение прав людей в связи с атакой на Севастополь
07:37203 дрона сбиты над Россией - из них 71 уничтожен над Севастополем
07:06Какие последствия для СССР имела авария на Чернобыльской АЭС – мнение
06:55Атака ВСУ на Севастополь - что известно о жертвах и повреждениях
00:01В Крыму в воскресенье будет тепло и ветрено
00:00Какой сегодня праздник: 26 апреля
23:36В Севастополе сирены воздушной тревоги будут звучать по-новому
23:20Атака на Севастополь: сбито девять воздушных целей
22:31Двое детей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
21:56Атака на Севастополь и заявления Зеленского о переговорах: главное за день
21:54Военные отражают атаку на Севастополь – сбито три воздушных цели
Лента новостейМолния