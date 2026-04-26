Один мирный житель погиб и пятеро ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 26.04.2026

Один мирный житель погиб, пятеро ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб, пятеро ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По его словам, в селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по частному дому. Мужчина, получивший множественные осколочные ранения, скончался по пути в медицинское учреждение. У женщины осколочное ранение шеи. Бригада скорой доставляет ее в городскую больницу Белгорода.Гладков отмечает, что в посёлке Разумное Белгородского округа беспилотники атаковали два коммерческих объекта.Кроме того, повреждены два коммерческих объекта и восемь легковых автомобилей.Также в городе Шебекино от удара беспилотника две женщины получили баротравмы. В городской больнице Белгорода им оказана помощь, дальнейшее лечение продолжат амбулаторно. Уточняется, что в доме повреждены остекление, забор и фасад.

