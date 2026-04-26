Один мирный житель погиб и пятеро ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
Один мирный житель погиб, пятеро ранены в результате атак ВСУ на Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 26.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб, пятеро ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По его словам, в селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по частному дому. Мужчина, получивший множественные осколочные ранения, скончался по пути в медицинское учреждение. У женщины осколочное ранение шеи. Бригада скорой доставляет ее в городскую больницу Белгорода.Гладков отмечает, что в посёлке Разумное Белгородского округа беспилотники атаковали два коммерческих объекта.Кроме того, повреждены два коммерческих объекта и восемь легковых автомобилей.Также в городе Шебекино от удара беспилотника две женщины получили баротравмы. В городской больнице Белгорода им оказана помощь, дальнейшее лечение продолжат амбулаторно. Уточняется, что в доме повреждены остекление, забор и фасад.
"Шебекинский и Белгородский округа под атаками ВСУ. Погиб один и ранены пять мирных жителей", - написал глава региона в канале на платформе Мах.
По его словам, в селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по частному дому. Мужчина, получивший множественные осколочные ранения, скончался по пути в медицинское учреждение. У женщины осколочное ранение шеи. Бригада скорой доставляет ее в городскую больницу Белгорода.
Гладков отмечает, что в посёлке Разумное Белгородского округа беспилотники атаковали два коммерческих объекта.
"Пострадали две женщины. У одной пострадавшей баротравма. В городской больнице №2 города Белгорода ей оказана помощь, госпитализация не потребовалась. У второй пострадавшей осколочные ранения мягких тканей живота. Ей оказывают помощь в городской больнице №2 города Белгорода ", - добавил он.
Кроме того, повреждены два коммерческих объекта и восемь легковых автомобилей.
Также в городе Шебекино от удара беспилотника две женщины получили баротравмы. В городской больнице Белгорода им оказана помощь, дальнейшее лечение продолжат амбулаторно. Уточняется, что в доме повреждены остекление, забор и фасад.
