Названо самое редкое слово из двух букв

Одним из самых редких слов, состоящих из двух букв, стало существительное. Об этом РИА Новости сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания...

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Одним из самых редких слов, состоящих из двух букв, стало существительное. Об этом РИА Новости сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина Павел Катышев.Он добавил, что, согласно данным "Частотного словаря современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка)", относительная частотность существительного "як" равна всего 2,7. Тогда как относительная частотность самого популярного двухбуквенного слова "не" - 17 447,37.

