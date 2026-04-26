Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260426/nazvano-samoe-redkoe-slovo-iz-dvukh-bukv-1154914181.html
Названо самое редкое слово из двух букв
новости
общество
русский язык
статистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111586/95/1115869537_0:70:1350:829_1920x0_80_0_0_bd46e184ce86462dfb72106f6dee4c49.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Одним из самых редких слов, состоящих из двух букв, стало существительное. Об этом РИА Новости сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина Павел Катышев.Он добавил, что, согласно данным "Частотного словаря современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка)", относительная частотность существительного "як" равна всего 2,7. Тогда как относительная частотность самого популярного двухбуквенного слова "не" - 17 447,37.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111586/95/1115869537_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_f6bfc661a10a4008620711f8b0597009.jpg
1920
1920
true
Институт Пушкина определил самое редкое слово русского языка из двух букв

21:03 26.04.2026
 
© Depositphotos / Andrejad / Перейти в фотобанкСловарь
© Depositphotos / Andrejad
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Одним из самых редких слов, состоящих из двух букв, стало существительное. Об этом РИА Новости сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина Павел Катышев.

"Одно из двухбуквенных слов, редко употребляющихся носителями русского языка, это существительное "як", - сказал Катышев.

Он добавил, что, согласно данным "Частотного словаря современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка)", относительная частотность существительного "як" равна всего 2,7. Тогда как относительная частотность самого популярного двухбуквенного слова "не" - 17 447,37.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Форма протеста: почему на Украине по-прежнему популярен русский язык
Число украинской молодежи, говорящей на русском языке, выросло вдвое с 2023 года
Русское – вперед: в Ялте активно меняют иностранные вывески на фасадах
 
НовостиОбществоРусский языкСтатистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:33Атака на Севастополь и совещание Путина по безопасности – главное за день
21:03Названо самое редкое слово из двух букв
20:45В МЧС Крыма рассказали может ли женщина стать пожарным
20:33Настрой высокой волны: Крымский камерный оркестр готовит новую программу
20:12Горело в Бахчисарае и Симеизе: два лесных пожара потушили в Крыму
19:47Интригующее завершение апреля: какая погода ждет Крым
19:19Трассу "Таврида" полностью обеспечат освещением к лету
18:45Бойцы СВО из новых регионов посещают святыни Крыма и Севастополя
18:05Движение на участке Севастополь — Инкерман-1 полностью восстановлено - ЮППК
17:55Фильмы про Чернобыль не смотрел: ликвидатор о службе в зоне АЭС
17:20Крымский мост сейчас: обстановка на 17 часов
17:16Минобороны России и КНДР договорились о долгосрочном сотрудничестве
16:38Один мирный житель погиб и пятеро ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
16:18Сломался двигатель: в Крыму троих рыбаков унесло в открытое море
15:48Гроза и сильный ветер: на Севастополь надвигается непогода
15:03Крымский мост сейчас: обстановка на 15 часов
14:55В Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ
14:32Поезда в Севастополь и из него идут по расписанию после ЧП на ж/д линии
14:07В Одесской области произошло землетрясение
13:55Путин проведет совещание по безопасности на выборах
Лента новостейМолния