Настрой высокой волны: Крымский камерный оркестр готовит новую программу

Крымский камерный оркестр "Новая Гармония" в новом сезоне представит гостям и жителям полуострова множество концертов и программ в различных форматах.

2026-04-26T20:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Крымский камерный оркестр "Новая Гармония" в новом сезоне представит гостям и жителям полуострова множество концертов и программ в различных форматах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал его основатель, художественный руководитель и главный дирижер Денис Карлов.Все проекты оркестра, отметил худрук "Новой гармонии", по-своему уникальны."Проект "Космос в музыке" — это Крымская астрофизическая обсерватория, где тысяча и одна свеча горит, где формат высокой классики… - это отдельная история. Проект на винзаводе "Массандра" - это вообще другое, "Музыкальные истины", музыкальные вечера - тоже по-своему очень интересный формат", - обратил внимание он.В прошлом году, дополнил гость студии, оркестр начал новый проект "В гостях у Айвазовского".В данной программе особым образом подобран репертуар, к концертам привлекаются одаренные дети и именитые солисты, которые посещают Крым, пояснил спикер."Следующий концерт у нас будет очень интересный. 30 мая "В гостях у Айвазовского" у нас будет Международный фонд Владимира Спивакова. Сейчас это самые интересные топовые молодые солисты, которые уже ездят по всей России, они будут выступать у нас вместе с "Новой гармонией". Этот концерт будет очень насыщенный и энергетически на очень высоком подъеме", - поделился он.Также в новом сезоне камерный оркестр возобновит уникальный проект "В поисках святой истины".Второго мая, по его информации, состоится концерт на старейшей винодельне Восточной Европы "Айсафская мистерия"."В старинном погребе XVIII века состоится вот эта интересная встреча с солистами оркестра "Новая гармония". Там потрясающее место - это округ Судака. Он очень необычен и богат и на музыку, и на природу, и все, что дает природа", - заинтриговал гость эфира.Музыкальные встречи во дворце Дюльбер и Херсонесе будут также представлены в этом сезоне, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости КрымОперные театры мира вопреки санкциям ждут артистов из РоссииМузыкальный культурный проект "Новая гармония в Херсонской области"Классика и рок в пещере: в Крыму стартует сезон уникальных концертов

