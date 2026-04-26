Настрой высокой волны: Крымский камерный оркестр готовит новую программу - РИА Новости Крым, 26.04.2026
Настрой высокой волны: Крымский камерный оркестр готовит новую программу
Крымский камерный оркестр "Новая Гармония" в новом сезоне представит гостям и жителям полуострова множество концертов и программ в различных форматах.
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевДиректор, художественный руководитель и главный дирижер Крымского камерного оркестра "Новая гармония", главный дирижер Херсонской областной филармонии Денис Карлов
Директор, художественный руководитель и главный дирижер Крымского камерного оркестра Новая гармония, главный дирижер Херсонской областной филармонии Денис Карлов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Крымский камерный оркестр "Новая Гармония" в новом сезоне представит гостям и жителям полуострова множество концертов и программ в различных форматах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал его основатель, художественный руководитель и главный дирижер Денис Карлов.
"Меняем, обновляем площадки, потому что в осенне-зимний сезон - это одна специфика, одна концепция. Тут работают совершенно другие моменты уюта, какого-то тепла, дома. Сейчас все перестраиваем именно на весенне-летний сезон, потому что он у нас будет очень интересный, и некоторые проекты, которые были заморожены, они в этом сезоне будут продолжаться и возобновляться", - рассказал он.
Все проекты оркестра, отметил худрук "Новой гармонии", по-своему уникальны.
"Проект "Космос в музыке" — это Крымская астрофизическая обсерватория, где тысяча и одна свеча горит, где формат высокой классики… - это отдельная история. Проект на винзаводе "Массандра" - это вообще другое, "Музыкальные истины", музыкальные вечера - тоже по-своему очень интересный формат", - обратил внимание он.
В прошлом году, дополнил гость студии, оркестр начал новый проект "В гостях у Айвазовского".
"Это, конечно, особая изюминка, потому что проходит в уникальном месте, и мы продолжаем эту историческую линию, которая была заложена самим Айвазовским, то есть именно в том зале, где он устраивал приемы и концерты. Всю традиционность, которая была, мы полностью перенесли", - обозначил Денис Карлов.
В данной программе особым образом подобран репертуар, к концертам привлекаются одаренные дети и именитые солисты, которые посещают Крым, пояснил спикер.
"Следующий концерт у нас будет очень интересный. 30 мая "В гостях у Айвазовского" у нас будет Международный фонд Владимира Спивакова. Сейчас это самые интересные топовые молодые солисты, которые уже ездят по всей России, они будут выступать у нас вместе с "Новой гармонией". Этот концерт будет очень насыщенный и энергетически на очень высоком подъеме", - поделился он.
Также в новом сезоне камерный оркестр возобновит уникальный проект "В поисках святой истины".
"В этом году мы его снова открываем, это будет в Качи-Кальоне, в храме Святой Анастасии - он известен как "бисерный" храм", - уточнил художественный руководитель оркестра.
Второго мая, по его информации, состоится концерт на старейшей винодельне Восточной Европы "Айсафская мистерия".
"В старинном погребе XVIII века состоится вот эта интересная встреча с солистами оркестра "Новая гармония". Там потрясающее место - это округ Судака. Он очень необычен и богат и на музыку, и на природу, и все, что дает природа", - заинтриговал гость эфира.
Музыкальные встречи во дворце Дюльбер и Херсонесе будут также представлены в этом сезоне, добавил он.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
