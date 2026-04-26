https://crimea.ria.ru/20260426/minoborony-rossii-i-kndr-dogovorilis-o-dolgosrochnom-sotrudnichestve-1155534432.html

Минобороны России и КНДР договорились о долгосрочном сотрудничестве

2026-04-26T17:16

андрей белоусов

министерство обороны рф

россия

кндр (северная корея)

сотрудничество

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/01/1143842977_0:0:2164:1217_1920x0_80_0_0_258ccc555ee565815a4dc4fd6efc1166.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном перспективы военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.По его оценке, межгосударственные отношения сейчас находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают развиваться."Текущий год обещает быть не менее насыщенным в плане двусторонних контактов по целому ряду направлений", — отметил Белоусов.Во время визита он также вручил ордена Мужества корейским военнослужащим, проявившим отвагу и героизм при выполнении задач в Курской области.Он назвал большой честью и привилегией принять участие в открытии музейно-мемориального комплекса боевых подвигов в зарубежной военной операции.В апреле прошлого года начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область. Бойцов отправили с соответствии с 4-й статьей Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ким Чен Ын также направил в Россию тысячу саперов для разминирования территории.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

