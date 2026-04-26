Минобороны России и КНДР договорились о долгосрочном сотрудничестве
Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном перспективы военного сотрудничества между Москвой и... РИА Новости Крым, 26.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном перспективы военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.По его оценке, межгосударственные отношения сейчас находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают развиваться."Текущий год обещает быть не менее насыщенным в плане двусторонних контактов по целому ряду направлений", — отметил Белоусов.Во время визита он также вручил ордена Мужества корейским военнослужащим, проявившим отвагу и героизм при выполнении задач в Курской области.Он назвал большой честью и привилегией принять участие в открытии музейно-мемориального комплекса боевых подвигов в зарубежной военной операции.В апреле прошлого года начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область. Бойцов отправили с соответствии с 4-й статьей Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ким Чен Ын также направил в Россию тысячу саперов для разминирования территории.
17:16 26.04.2026 (обновлено: 17:17 26.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном перспективы военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.
"Договорились с Минобороны КНДР перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу. Готовы подписать в этом году план российско-корейского военного взаимодействия на период 2027-2031 годов", — сказал на переговорах глава российского ведомства.
По его оценке, межгосударственные отношения сейчас находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают развиваться.
"Текущий год обещает быть не менее насыщенным в плане двусторонних контактов по целому ряду направлений", — отметил Белоусов.
Во время визита он также вручил ордена Мужества корейским военнослужащим, проявившим отвагу и героизм при выполнении задач в Курской области.
"Мужество, отвага и готовность встать несокрушимой стеной на пути любых угроз всегда отличали корейских воинов. И сегодня, глядя на вас, мы с уверенностью можем сказать: славные традиции легендарных предков, традиции доблести и чести находятся в надежных руках", - сказал Белоусов.
Он назвал большой честью и привилегией принять участие в открытии музейно-мемориального комплекса боевых подвигов в зарубежной военной операции.
В апреле прошлого года начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область. Бойцов отправили с соответствии с 4-й статьей Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ким Чен Ын также направил в Россию тысячу саперов для разминирования территории.
