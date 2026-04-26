Крымский мост сейчас: обстановка на 17 часов
В очереди на Крымский мост со стороны Тамани находится 350 машин
Автомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Около часа составит время ожидания проезда к досмотровым комплексам со стороны Краснодарского края на Крымский мост. В очереди стоят 350 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации в Мах о ситуации на транспортном переходе.
В 11 часов с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было. К 13 часам в пробке стояло 130 автомобилей. В 15 часов в очереди находилось 325 транспортных средств со стороны Краснодарского края.
"По состоянию на 17 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 350 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом – по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
