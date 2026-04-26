Крымский мост сейчас: обстановка на 17 часов

Крымский мост сейчас: обстановка на 17 часов - РИА Новости Крым, 26.04.2026

Крымский мост сейчас: обстановка на 17 часов

Около часа составит время ожидания проезда к досмотровым комплексам со стороны Краснодарского края на Крымский мост. В очереди стоят 350 автомобилей. Об этом... РИА Новости Крым, 26.04.2026

2026-04-26T17:20

2026-04-26T17:20

2026-04-26T17:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Около часа составит время ожидания проезда к досмотровым комплексам со стороны Краснодарского края на Крымский мост. В очереди стоят 350 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации в Мах о ситуации на транспортном переходе.В 11 часов с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было. К 13 часам в пробке стояло 130 автомобилей. В 15 часов в очереди находилось 325 транспортных средств со стороны Краснодарского края.Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом – по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.

крымский мост

керченский пролив

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, очереди на крымском мосту, керченский пролив, керчь, тамань, транспорт