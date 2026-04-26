Крымский мост сейчас: обстановка на 17 часов - РИА Новости Крым, 26.04.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: обстановка на 17 часов
Около часа составит время ожидания проезда к досмотровым комплексам со стороны Краснодарского края на Крымский мост. В очереди стоят 350 автомобилей. Об этом... РИА Новости Крым, 26.04.2026
2026-04-26T17:20
крымский мост, очереди на крымском мосту, керченский пролив, керчь, тамань, транспорт
Крымский мост сейчас: обстановка на 17 часов

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани находится 350 машин

17:20 26.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Около часа составит время ожидания проезда к досмотровым комплексам со стороны Краснодарского края на Крымский мост. В очереди стоят 350 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации в Мах о ситуации на транспортном переходе.
В 11 часов с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было. К 13 часам в пробке стояло 130 автомобилей. В 15 часов в очереди находилось 325 транспортных средств со стороны Краснодарского края.
"По состоянию на 17 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 350 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом – по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Цветочно и патриотично: что делать в Крыму на майские праздники
Отпуск на двоих: куда в Крыму едут влюбленные
В Крыму ждут увеличения автомобильного потока по сухопутному коридору
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуКерченский проливКерчьТаманьТранспорт
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
17:20Крымский мост сейчас: обстановка на 17 часов
17:16Минобороны России и КНДР договорились о долгосрочном сотрудничестве
16:38Один мирный житель погиб и пятеро ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
16:18Сломался двигатель: в Крыму троих рыбаков унесло в открытое море
15:48Гроза и сильный ветер: на Севастополь надвигается непогода
15:03Крымский мост сейчас: обстановка на 15 часов
14:55В Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ
14:32Поезда в Севастополь и из него идут по расписанию после ЧП на ж/д линии
14:07В Одесской области произошло землетрясение
13:55Путин проведет совещание по безопасности на выборах
13:35Армия России разбила военные склады ВСУ и ликвидировала 1215 боевиков
13:07Крымский мост сейчас: обстановка на 13 часов
13:02Как ходят автобусы в Севастополе и Инкермане после налета ВСУ
12:44530 беспилотников и семь авиабомб уничтожила ПВО за сутки
12:32Двое молодых людей и девушка погибли при атаке вражеского дрона
12:14В Туапсе собрали 2,5 тысячи "кубов" загрязненного нефтепродуктами грунта
11:52В Севастополе взрывы – власти раскрыли причину
11:33В Крыму грузовик смял легковушки: смертельное ДТП на "Тавриде"
11:05Крымский мост сейчас – обстановка на 11 утра в воскресенье
10:35В США рассказали о целях стрелка на мероприятии с Трампом
Лента новостейМолния