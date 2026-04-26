Крымский мост сейчас: обстановка на 15 часов
Крымский мост сейчас - очередь выросла почти втрое
15:03 26.04.2026 (обновлено: 15:09 26.04.2026)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Очередь перед Крымским мостом за пару часов увеличилась почти в три раза. Проезда по транспортной артерии ожидают 325 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации в Мах о ситуации на транспортном переходе.
В 11 часов с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было. К 13 часам в пробке стояло 130 автомобилей.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 325 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
Накануне днем у Крымского моста со стороны Керчи проезда ждали 82 авто. Пробка начала расти у моста утром в субботу. К 10 утра проезда со стороны Керчи ожидали 121 авто, из Тамани в пробке стояли 92 машины.
Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом – по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
