Крымский мост сейчас – обстановка на 11 утра в воскресенье

Перед Крымским мостом утром в воскресенье очередей перед досмотровыми комплексами с обеих сторон нет. Об этом сообщает канал оперативной информации в Мах о... РИА Новости Крым, 26.04.2026

2026-04-26T11:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом утром в воскресенье очередей перед досмотровыми комплексами с обеих сторон нет. Об этом сообщает канал оперативной информации в Мах о ситуации на транспортном переходе.Накануне днем у Крымского моста со стороны Керчи проезда ждали 82 авто. Пробка начала расти у моста утром в субботу. К 10 утра проезда со стороны Керчи ожидали 121 авто, из Тамани в пробке стояли 92 машины.Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом – по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.

