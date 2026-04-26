Какие последствия для СССР имела авария на Чернобыльской АЭС – мнение

Авария на Чернобыльской АЭС стала катализатором процесса распада Советского Союза, поскольку сторонники развала страны стали нагнетать обстановку внутри... РИА Новости Крым, 26.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Авария на Чернобыльской АЭС стала катализатором процесса распада Советского Союза, поскольку сторонники развала страны стали нагнетать обстановку внутри государства, раздувая любое происшествие до масштабов катастрофы в информационном поле. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала "Милитари Крым" Сергей Колдин."В тот момент в Советского Союза шла перестройка, и ее негативные моменты еще не проявились. Наоборот, было какое-то одухотворение переменами, происходящими в стране. И Чернобыль стал одной из первых отправных точек дальнейшего ухудшения информационного, эмоционального фона. Людям казалось, что завтра будет лучше, чем вчера, а тут такой удар", – сказал Колдин.Так или иначе, ликвидация последствий этой страшной аварии стала очередным примером беспрецедентного героизма советских людей, военных и гражданских, которые, даже зная о степени риска и возможных последствиях участия в ликвидации, совершали поступки, которые, казалось, были за гранью человеческих способностей к подвигу.Так, например, если бы произошел третий взрыв с выбросом радиации, что удалось предотвратить, как минимум вся северная часть советской Украины и граничащие с ней регионы стали бы абсолютно непригодными для жизни на долгое время, и вся Европа также подверглась бы сильному заражению, уточнил он.О масштабах катастрофы, однако, в то время знали в стране очень мало и немногие, прежде всего потому, что какое-то время не было понятно, что вообще произошло, и нагнетать страсти в обществе без серьезной на то причины не хотелось, сказал Колдин."Ну и в Советском Союзе вообще существовала практика о последствиях сильно не распространяться в средствах массовой информации, дабы не возникало паники и так далее", – отметил он.После катастрофы на ЧАЭС были сделаны выводы и предприняты меры по повышению ядерной безопасности в стране, в том числе при эксплуатации реакторов не только чернобыльского типа, сказал Колдин. Также были внесены серьезные изменения в документы, регулирующие коммуникацию между обслуживающим персоналом на АЭС и научными центрами, разрабатывавшими атомные реакторы, добавил он.Были и чисто технические выводы. В Крыму, например, из-за произошедшего в Чернобыле не стали строить атомную электростанцию в Щелкино, напомнил Колдин.Кроме того, в стране были предприняты меры, согласно которым скрывать теперь информацию о каких-то авариях, ЧП, нарушениях и последствиях было недопустимо, сказал он.Это не оказало благоприятного влияния на моральный климат в СССР, на который уже накладывались в те годы и другие недостатки, заметил Колдин, что в определенной степени ускорило распад страны."Пошли негативные последствия перестройки. То есть тут не только технические последствия, но и эмоционально-нравственные, и информационные последствия огромные были", – заключил историк.

