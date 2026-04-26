Как ходят автобусы в Севастополе и Инкермане после налета ВСУ
Как ходят автобусы в Севастополе и Инкермане после налета ВСУ

13:02 26.04.2026 (обновлено: 13:11 26.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Об изменениях маршрутов автобусов после атаки БПЛА на город сообщает департамент транспорта Севастополя.
Во время атаки ВСУ на Севастополь в ночь на 26 апреля, которую губернатор города Михаил Развожаев назвал "одним из самых массированных налетов с назала спецоперации", обломки дрона перебили контактную железнодорожную сеть. В результате движение поездов и электричек от Инкерамана до Севастополя временно приостановлено, ведутся ремонтные работы.

"В связи с временными ограничениями в движении поездов до ликвидации причин меняется схема движения маршрутов №№ 92, 103: маршруты будут следовать с заходом на станцию "Инкерман-1" в прямом и обратном направлении. Обращаем ваше внимание, что на данном участке также работает регулярный маршрут №21", - говорится в сообщении.

Атака на Крым и другие регионы шла всю ночь - были сбиты 203 дрона, и продолжилась утром - с 7 до 9 часов были сбиты еще 49 беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и еще тремя областями России.
Один из самых массированных налетов на Севастополь: обстановка в городе
