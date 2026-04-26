Интригующее завершение апреля: какая погода ждет Крым

Интригующее завершение апреля: какая погода ждет Крым - РИА Новости Крым, 26.04.2026

Интригующее завершение апреля: какая погода ждет Крым

Повсеместное снижение температурного режима на предстоящей неделе ожидает центральные и южные регионы России и Крым в том числе. Об этом в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 26.04.2026

2026-04-26T19:47

2026-04-26T19:47

2026-04-26T19:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Повсеместное снижение температурного режима на предстоящей неделе ожидает центральные и южные регионы России и Крым в том числе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."Интрига коснется всей Русской равнины и юг нашей страны этой участи не избежит", - отметил он.В ночь на понедельник, по прогнозу синоптика, через Крым пройдет холодный фронт, и принесет локальные скоротечные дожди, температура воздуха стремительно понизится до +3…+6."Все это будет сопровождаться порывистым ветром. Тем не менее, в дневные часы распогодится, осадки уже маловероятны, но произойдет адвекция более холодного арктического воздуха, и, соответственно, температура днем резко понизится по отношению к воскресенью, то есть после +15…+20 в понедельник снова достаем теплые вещи. Максимум, на что придется рассчитывать - это +8…+11", - рассказал специалист.Во вторник, по информации эксперта, погода в основном солнечная, сухая, антициклональная, но холодно - 0...+5 ночью, днем +11…+16."В среду такой же характер метеоусловий, всего лишь на градус станет теплее +1…+6 в сумерках, днем - +12…+17 градусов. Примерно то же самое в четверг - под утро +2…+7, днем +11…+16", - обозначил Тишковец.А на Первомай, предупредил он, в работу включится влияние циклона."Юг нашей страны окажется на орбите его воздействия. Соберутся облака, местами в дневные часы пройдут небольшие дожди, и суточные колебания температуры воздуха уменьшатся за счет экранирующего эффекта облаков, поэтому ночью +4…+9, а днем +10…+15", - дополнил он.Второго и третьего мая тоже без дождей не обойдется, сказал метеоролог."Ночная температура +5…+10, днем +10…+16. То есть погода точно "немаевочная", как говорили раньше. Соответственно, теплые вещи не убираем в долгий ящик", - констатировал ведущий специалист центра погоды ФОБОС.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму