https://crimea.ria.ru/20260426/gorelo-v-bakhchisarae-i-simeize-dva-lesnykh-pozhara-potushili-v-krymu-1155535919.html

Горело в Бахчисарае и Симеизе: два лесных пожара потушили в Крыму - РИА Новости Крым, 26.04.2026

2026-04-26T20:12

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/19/1151156765_0:172:960:712_1920x0_80_0_0_acfc9d419bbf57025ef3ee2f88b38008.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Два лесных пожара были потушены в разных регионах Крыма в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России ппо РК.Баштановка, Бахчисарайский район "В 17:30 поступило сообщение о возгорании лесной подстилки в районе села Баштановка. К месту направлено: 1 отделение 7 пожарно-спасательной части Главного управления, Бахчисарайский лесхоз. Площадь пожара на момент прибытия пожарных составляла 100 кв.м", - говорится в сообщении.По информации МЧС, из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась, однако благодаря усилиям огнборцев в 19:14 пожар был локализован на площади уже в 2 га. "Всего привлекается для ликвидации пожара от РСЧС 11 человеек, 4 машины. Возгорание полностью ликвилировано в 20.00", - заключили в МЧС.Симеиз, Большая Ялта "Сообщение о возгорании сухой растительности по адресу: Ялта, Семиз, ул. Советская поступило на пульт дежурного в 18.36. К месту пожара были направлены: отделение 12-й пожарно-спасательной части, отделение 33-й пожарно-спасательной части, Служба пожаротушения 2 пожарно-спасательного отряда Главного управления, лесхоз. Площадь пожара по прибытию первых подразделений 250 кв.м. В 19.17 возгорание локалиовали. В 19.25 - ликвидация открытого горения.Напомним, пожароопасный сезон в Республике Крым установлен с 1 апреля 2026 года. Пожароопасный сезон устанавливается ежегодно, исходя из совокупности высоких температур и малого количества осадков, что может привести к резкому увеличению вероятности возникновения природных пожаров. Введенные ограничительные меры не предусматривают запрет на посещение гор и лесов, однако, в этот период важно строго соблюдать правила пожарной безопасности. В пожароопасный период в лесу запрещается: Разводить костры; Бросать горящие спички и окурки; Оставлять промасленный или пропитанный бензином и иными горючими веществами обтирочный материал; Оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла.

https://crimea.ria.ru/20260424/pozhar-na-sklade-v-simferopole-polnostyu-potushili-1155509361.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

