Горело в Бахчисарае и Симеизе: два лесных пожара потушили в Крыму
Горело в Бахчисарае и Симеизе: два лесных пожара потушили в Крыму - РИА Новости Крым, 26.04.2026
Горело в Бахчисарае и Симеизе: два лесных пожара потушили в Крыму
Два лесных пожара были потушены в разных регионах Крыма в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России ппо РК. РИА Новости Крым, 26.04.2026
2026-04-26T20:12
2026-04-26T20:12
2026-04-26T20:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Два лесных пожара были потушены в разных регионах Крыма в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России ппо РК.Баштановка, Бахчисарайский район "В 17:30 поступило сообщение о возгорании лесной подстилки в районе села Баштановка. К месту направлено: 1 отделение 7 пожарно-спасательной части Главного управления, Бахчисарайский лесхоз. Площадь пожара на момент прибытия пожарных составляла 100 кв.м", - говорится в сообщении.По информации МЧС, из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась, однако благодаря усилиям огнборцев в 19:14 пожар был локализован на площади уже в 2 га. "Всего привлекается для ликвидации пожара от РСЧС 11 человеек, 4 машины. Возгорание полностью ликвилировано в 20.00", - заключили в МЧС.Симеиз, Большая Ялта "Сообщение о возгорании сухой растительности по адресу: Ялта, Семиз, ул. Советская поступило на пульт дежурного в 18.36. К месту пожара были направлены: отделение 12-й пожарно-спасательной части, отделение 33-й пожарно-спасательной части, Служба пожаротушения 2 пожарно-спасательного отряда Главного управления, лесхоз. Площадь пожара по прибытию первых подразделений 250 кв.м. В 19.17 возгорание локалиовали. В 19.25 - ликвидация открытого горения.Напомним, пожароопасный сезон в Республике Крым установлен с 1 апреля 2026 года. Пожароопасный сезон устанавливается ежегодно, исходя из совокупности высоких температур и малого количества осадков, что может привести к резкому увеличению вероятности возникновения природных пожаров. Введенные ограничительные меры не предусматривают запрет на посещение гор и лесов, однако, в этот период важно строго соблюдать правила пожарной безопасности. В пожароопасный период в лесу запрещается: Разводить костры; Бросать горящие спички и окурки; Оставлять промасленный или пропитанный бензином и иными горючими веществами обтирочный материал; Оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260424/pozhar-na-sklade-v-simferopole-polnostyu-potushili-1155509361.html
крым
симеиз
ялта
большая ялта
бахчисарайский район
гу мчс рф по республике крым, пожар, происшествия, крым, новости крыма, симеиз, ялта, большая ялта, бахчисарайский район
Горело в Бахчисарае и Симеизе: два лесных пожара потушили в Крыму
Два лесных пожара потушили в Крыму - МЧС
20:12 26.04.2026 (обновлено: 20:17 26.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Два лесных пожара были потушены в разных регионах Крыма в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России ппо РК.
Баштановка, Бахчисарайский район
"В 17:30 поступило сообщение о возгорании лесной подстилки в районе села Баштановка. К месту направлено: 1 отделение 7 пожарно-спасательной части Главного управления, Бахчисарайский лесхоз. Площадь пожара на момент прибытия пожарных составляла 100 кв.м", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась, однако благодаря усилиям огнборцев в 19:14 пожар был локализован на площади уже в 2 га.
"Всего привлекается для ликвидации пожара от РСЧС 11 человеек, 4 машины. Возгорание полностью ликвилировано в 20.00", - заключили в МЧС.
Симеиз, Большая Ялта
"Сообщение о возгорании сухой растительности по адресу: Ялта, Семиз, ул. Советская поступило на пульт дежурного в 18.36. К месту пожара были направлены: отделение 12-й пожарно-спасательной части, отделение 33-й пожарно-спасательной части, Служба пожаротушения 2 пожарно-спасательного отряда Главного управления, лесхоз. Площадь пожара по прибытию первых подразделений 250 кв.м. В 19.17 возгорание локалиовали. В 19.25 - ликвидация открытого горения.
Напомним, пожароопасный сезон в Республике Крым установлен с 1 апреля 2026 года. Пожароопасный сезон устанавливается ежегодно, исходя из совокупности высоких температур и малого количества осадков, что может привести к резкому увеличению вероятности возникновения природных пожаров.
Введенные ограничительные меры не предусматривают запрет на посещение гор и лесов, однако, в этот период важно строго соблюдать правила пожарной безопасности.
В пожароопасный период в лесу запрещается:
Бросать горящие спички и окурки;
Оставлять промасленный или пропитанный бензином и иными горючими веществами обтирочный материал;
Оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла.
