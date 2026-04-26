Еще 49 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за два часа
атаки всу на крым, министерство обороны рф, новости сво, пво, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма
Еще 49 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за два часа

Еще 49 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за два часа - Минобороны

09:24 26.04.2026 (обновлено: 10:00 26.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Силы ПВО с 7.00 мск до 9.00 мск воскресенья сбили 49 украинских беспилотников над Россией, сообщило министерство обороны РФ.
"Двадцать шестого апреля т.г. в период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Вологодской, Ярославской областей, Республики Крым и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
ВСУ минувшей ночью совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, уничтожена 71 воздушная цель, сообщил ранее Развожаев. Повреждены 34 многоквартирных дома (выбиты окна, местами повреждены балконы) и 17 частных домов, а также ряд объектов городской инфраструктуры. Один человек погиб, четверо ранены.
Поезд у здания железнодорожного вокзала в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
09:09
Под Севастополем обломок дрона перебил контактную ж/д сеть - что с поездами
Обломки дрона перебили контактную железнодорожную сеть - движение доездов и электричек от Инкерамана до Севастополя временно приостановлено, ведутся ремонтные работы.
