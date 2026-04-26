Двое молодых людей и девушка погибли при атаке вражеского дрона
Двое молодых людей и девушка погибли при атаке вражеского БПЛА на группу молодежи в селе Булгаковка ЛНР, еще трое получили ранения, сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 26.04.2026
12:32 26.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Двое молодых людей и девушка погибли при атаке вражеского БПЛА на группу молодежи в селе Булгаковка ЛНР, еще трое получили ранения, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"ВСУ продолжают террор мирных жителей. Трагедия произошла вчера вечером в селе Булгаковка Кременского муниципального округа. Вражеский БПЛА прицельно ударил по молодежи, которая была на улице около дома. От полученных травм на месте погибли двое восемнадцатилетних парней и 28-летняя девушка", - написал Пасечник в канале на платформе "Мах".
Глава республики добавил, что ранения получили 15-летние мальчик и девочка, а также 21-летний парень. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
12:44530 беспилотников и семь авиабомб уничтожила ПВО за сутки
12:32Двое молодых людей и девушка погибли при атаке вражеского дрона
12:14В Туапсе собрали 2,5 тысячи "кубов" загрязненного нефтепродуктами грунта
11:52В Севастополе взрывы – власти раскрыли причину
11:33В Крыму грузовик смял легковушки: смертельное ДТП на "Тавриде"
11:05Крымский мост сейчас – обстановка на 11 утра в воскресенье
10:35В США рассказали о целях стрелка на мероприятии с Трампом
10:21Один из самых массированных налетов на Севастополь: обстановка в городе
10:08В Севастополе обломки дрона попали в здание больницы - что известно
09:52Власти рассказали о состоянии раненных при атаке на Севастополь
09:44"Встали на пути смертельной угрозы": в Крыму отметили 40-летие Чернобыля
09:24Еще 49 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за два часа
09:20Чернобыльская трагедия в инфографие РИА Новости Крым
09:17Белоусов прибыл в КНДР с рабочим визитом – что обсудят
09:09Под Севастополем обломок дрона перебил контактную ж/д сеть - что с поездами
08:50Движение электричек между станциями Севастополь и Инкерман-1 приостановлено
08:25Трампа эвакуировали после стрельбы на приеме - что известно
07:58Прокуратура контролирует соблюдение прав людей в связи с атакой на Севастополь
07:37203 дрона сбиты над Россией - из них 71 уничтожен над Севастополем
07:06Какие последствия для СССР имела авария на Чернобыльской АЭС – мнение
Лента новостейМолния