Движение на участке Севастополь — Инкерман-1 полностью восстановлено - ЮППК
Движение на участке Севастополь — Инкерман-1 полностью восстановлено, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании. РИА Новости Крым, 26.04.2026
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
крым
новости крыма
транспорт
железные дороги крыма
крымская железная дорога (кжд)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Движение на участке Севастополь — Инкерман-1 полностью восстановлено, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.Во время атаки ВСУ на Севастополь в ночь на 26 апреля, которую губернатор города Михаил Развожаев назвал "одним из самых массированных налетов с назала спецоперации", обломки дрона перебили контактную железнодорожную сеть. В результате движение поездов и электричек от Инкерамана до Севастополя временно приостановлено.Все о самой крупной атаке на Севастополь читайте по ссылке >>Атака на Крым и другие регионы шла всю ночь - были сбиты 203 дрона, и продолжилась утром - с 7 до 9 часов были сбиты еще 49 беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и еще тремя областями России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
18:05 26.04.2026 (обновлено: 18:08 26.04.2026)