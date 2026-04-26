Рейтинг@Mail.ru
Движение на участке Севастополь — Инкерман-1 полностью восстановлено - ЮППК - РИА Новости Крым, 26.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260426/dvizhenie-na-uchastke-sevastopol--inkerman-1-polnostyu-vosstanovleno---yuppk-1155535273.html
Движение на участке Севастополь — Инкерман-1 полностью восстановлено - ЮППК
Движение на участке Севастополь — Инкерман-1 полностью восстановлено - ЮППК - РИА Новости Крым, 26.04.2026
Движение на участке Севастополь — Инкерман-1 полностью восстановлено - ЮППК
Движение на участке Севастополь — Инкерман-1 полностью восстановлено, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании. РИА Новости Крым, 26.04.2026
2026-04-26T18:05
2026-04-26T18:08
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
крым
новости крыма
транспорт
железные дороги крыма
крымская железная дорога (кжд)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123888725_0:0:1052:591_1920x0_80_0_0_2676eb57a34c190784bf86690c53f5a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Движение на участке Севастополь — Инкерман-1 полностью восстановлено, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.Во время атаки ВСУ на Севастополь в ночь на 26 апреля, которую губернатор города Михаил Развожаев назвал "одним из самых массированных налетов с назала спецоперации", обломки дрона перебили контактную железнодорожную сеть. В результате движение поездов и электричек от Инкерамана до Севастополя временно приостановлено.Все о самой крупной атаке на Севастополь читайте по ссылке &gt;&gt;Атака на Крым и другие регионы шла всю ночь - были сбиты 203 дрона, и продолжилась утром - с 7 до 9 часов были сбиты еще 49 беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и еще тремя областями России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260426/poezda-v-sevastopol-i-iz-nego-idut-po-raspisaniyu-posle-chp-na-zhd-linii-1155532278.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123888725_99:0:887:591_1920x0_80_0_0_6b5ea8e147314025f6466668894655f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юппк "южная пригородная пассажирская компания", крым, новости крыма, транспорт, железные дороги крыма, крымская железная дорога (кжд)
Движение на участке Севастополь — Инкерман-1 полностью восстановлено - ЮППК

Движение на участке Севастополь — Инкерман-1 полностью восстановлено - ЮППК

18:05 26.04.2026 (обновлено: 18:08 26.04.2026)
 
© РИА Новости КрымЭлектричка на вокзале в Симферополе
Электричка на вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Движение на участке Севастополь — Инкерман-1 полностью восстановлено, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.
Во время атаки ВСУ на Севастополь в ночь на 26 апреля, которую губернатор города Михаил Развожаев назвал "одним из самых массированных налетов с назала спецоперации", обломки дрона перебили контактную железнодорожную сеть. В результате движение поездов и электричек от Инкерамана до Севастополя временно приостановлено.
"Движение на участке Севастополь — Инкерман-1 восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении ЮППК.
Все о самой крупной атаке на Севастополь читайте по ссылке >>
Атака на Крым и другие регионы шла всю ночь - были сбиты 203 дрона, и продолжилась утром - с 7 до 9 часов были сбиты еще 49 беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и еще тремя областями России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Прибытие пассажирского поезда Таврия в Крым - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
14:32
ЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"КрымНовости КрымаТранспортЖелезные дороги КрымаКрымская железная дорога (КЖД)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
