Движение на участке Севастополь — Инкерман-1 полностью восстановлено - ЮППК

Движение на участке Севастополь — Инкерман-1 полностью восстановлено, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании. РИА Новости Крым, 26.04.2026

2026-04-26T18:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Движение на участке Севастополь — Инкерман-1 полностью восстановлено, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.Во время атаки ВСУ на Севастополь в ночь на 26 апреля, которую губернатор города Михаил Развожаев назвал "одним из самых массированных налетов с назала спецоперации", обломки дрона перебили контактную железнодорожную сеть. В результате движение поездов и электричек от Инкерамана до Севастополя временно приостановлено.Атака на Крым и другие регионы шла всю ночь - были сбиты 203 дрона, и продолжилась утром - с 7 до 9 часов были сбиты еще 49 беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и еще тремя областями России.

