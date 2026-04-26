Движение электричек между станциями Севастополь и Инкерман-1 приостановлено

Движение электричек между станциями Севастополь и Инкерман-1 приостановлено. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании. РИА Новости Крым, 26.04.2026

2026-04-26T08:50

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

севастополь

новости севастополя

атаки всу

атаки всу на крым

транспорт

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Движение электричек между станциями Севастополь и Инкерман-1 приостановлено. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.Пассажиров просят учитывать данную информацию при планировании поездок."Мы делаем все возможное для скорейшего восстановления корректного графика движения пригородных поездов. Приносим извинения за доставленные неудобства!", - заключили в компании.Ранее сообщалось, что в ночь на 26 апреля на Севастополь был совершен один из самых массированных налетов ВСУ. Над городом были сбиты более 70 дронов, погиб один и пострадали четверо человек, получили повреждения 34 многоквартирных и 17 частных домов.

