https://crimea.ria.ru/20260426/belousov-pribyl-v-kndr-s-rabochim-vizitom--chto-obsudyat-1155527798.html

Белоусов прибыл в КНДР с рабочим визитом – что обсудят

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Пхеньян с для встречи с высшим руководством КНДР и командованием вооруженных сил страны.

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1a/1155527667_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ab707732ce500f3726bddd3c4afa3940.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Пхеньян с для встречи с высшим руководством КНДР и командованием вооруженных сил страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.В рамках визита глава российского военного ведомства в Пхеньяне проведет встречи с высшим руководством КНДР и командованием вооруженных сил страны, примет участие в торжественных и памятных мероприятиях, уточнили в Минобороны."В аэропорту Пхеньяна Министра обороны России встретил глава военного ведомства КНДР генерал армии Но Гван Чхоль", – добавили в сообщении.24 апреля Минобороны РФ сообщала, что Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны КНР Дун Цзюнем, который находился в России с официальным визитом. По словам главы оборонного ведомства РФ, двустороннее военное сотрудничество России и Китая в условиях постоянно меняющейся военно-политической обстановки приобретает особую актуальность.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

