Белоусов прибыл в КНДР с рабочим визитом – что обсудят - РИА Новости Крым, 26.04.2026
Белоусов прибыл в КНДР с рабочим визитом – что обсудят
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Пхеньян с для встречи с высшим руководством КНДР и командованием вооруженных сил страны. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Пхеньян с для встречи с высшим руководством КНДР и командованием вооруженных сил страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в КНДР с рабочим визитом", – сказано в сообщении.
В рамках визита глава российского военного ведомства в Пхеньяне проведет встречи с высшим руководством КНДР и командованием вооруженных сил страны, примет участие в торжественных и памятных мероприятиях, уточнили в Минобороны.
"В аэропорту Пхеньяна Министра обороны России встретил глава военного ведомства КНДР генерал армии Но Гван Чхоль", – добавили в сообщении.
24 апреля Минобороны РФ сообщала, что Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны КНР Дун Цзюнем, который находился в России с официальным визитом. По словам главы оборонного ведомства РФ, двустороннее военное сотрудничество России и Китая в условиях постоянно меняющейся военно-политической обстановки приобретает особую актуальность.
