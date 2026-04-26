Атака ВСУ на Севастополь - что известно о жертвах и повреждениях

2026-04-26T06:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. ВСУ ночью совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, уничтожена 71 воздушная цель, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он также сообщил, что, по предварительной информации спасательной службы Севастополя, в результате атаки получили повреждения 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве. В ряде квартир выбиты окна, местами повреждены балконы.В первой горбольнице обломки дрона попали в отделение кардиологии. Один мужчина получил ранения, ему оказались необходимую медпомощь, сообщил Михаил Развожаев.Уточняется, что повреждения также получили 17 частных домов в разных районах города. Пять человек сообщили о повреждениях автомобилей. Кроме того, на проспекте Генерала Острякова и улице Генерала Хрюкина выбиты стекла в двух магазинах, в Загородной Балке пробита крыша станции техобслуживания.Он напомнил, что об опасных находках нужно сразу сообщать по номеру 112. "Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Доверяйте только официальной информации", - заключил Развожаев.

