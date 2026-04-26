Атака ВСУ на Севастополь - что известно о жертвах и повреждениях - РИА Новости Крым, 26.04.2026
Атака ВСУ на Севастополь - что известно о жертвах и повреждениях
ВСУ ночью совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, уничтожена 71 воздушная цель, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.04.2026
https://crimea.ria.ru/20260425/v-sevastopole-sireny-vozdushnoy-trevogi-budut-zvuchat-po-novomu-1155525535.html
06:55 26.04.2026 (обновлено: 07:53 26.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. ВСУ ночью совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, уничтожена 71 воздушная цель, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Сегодня ночью враг совершил один из самых массированных налетов на Севастополь. Силы ПВО, Черноморского флота и наши мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель", - написал губернатор в канале на платформе "Мах".

Он также сообщил, что, по предварительной информации спасательной службы Севастополя, в результате атаки получили повреждения 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве. В ряде квартир выбиты окна, местами повреждены балконы.
"Этой ночью погиб один человек, четверо были ранены", - написал губернатор.
В первой горбольнице обломки дрона попали в отделение кардиологии. Один мужчина получил ранения, ему оказались необходимую медпомощь, сообщил Михаил Развожаев.
Уточняется, что повреждения также получили 17 частных домов в разных районах города.
Пять человек сообщили о повреждениях автомобилей. Кроме того, на проспекте Генерала Острякова и улице Генерала Хрюкина выбиты стекла в двух магазинах, в Загородной Балке пробита крыша станции техобслуживания.
"Между Родным и Терновкой в результате падания осколков от сбитого БПЛА загорелась трава в поле. В районе Кара-Кобы загорелась лесная подстилка", - добавил губернатор.
Он напомнил, что об опасных находках нужно сразу сообщать по номеру 112.
"Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Доверяйте только официальной информации", - заключил Развожаев.
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Вчера, 23:36
В Севастополе сирены воздушной тревоги будут звучать по-новому
 
10:08В Севастополе обломки дрона попал в здание больницы - что известно
09:52Власти рассказали о состоянии раненных при атаке на Севастополь
09:44"Встали на пути смертельной угрозы": в Крыму отметили 40-летие Чернобыля
09:24Еще 49 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за два часа
09:20Чернобыльская трагедия в инфографие РИА Новости Крым
09:17Белоусов прибыл в КНДР с рабочим визитом – что обсудят
09:09Под Севастополем обломок дрона перебил контактную ж/д сеть - что с поездами
08:50Движение электричек между станциями Севастополь и Инкерман-1 приостановлено
08:25Трампа эвакуировали после стрельбы на приеме - что известно
07:58Прокуратура контролирует соблюдение прав людей в связи с атакой на Севастополь
07:37203 дрона сбиты над Россией - из них 71 уничтожен над Севастополем
07:06Какие последствия для СССР имела авария на Чернобыльской АЭС – мнение
06:55Атака ВСУ на Севастополь - что известно о жертвах и повреждениях
00:01В Крыму в воскресенье будет тепло и ветрено
00:00Какой сегодня праздник: 26 апреля
23:36В Севастополе сирены воздушной тревоги будут звучать по-новому
23:20Атака на Севастополь: сбито девять воздушных целей
22:31Двое детей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
21:56Атака на Севастополь и заявления Зеленского о переговорах: главное за день
21:54Военные отражают атаку на Севастополь – сбито три воздушных цели
Лента новостейМолния