Атака ВСУ на Севастополь - что известно о жертвах и повреждениях
Атака ВСУ на Севастополь - что известно о жертвах и повреждениях - РИА Новости Крым, 26.04.2026
Атака ВСУ на Севастополь - что известно о жертвах и повреждениях
ВСУ ночью совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, уничтожена 71 воздушная цель, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.04.2026
2026-04-26T06:55
2026-04-26T06:55
2026-04-26T07:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. ВСУ ночью совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, уничтожена 71 воздушная цель, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он также сообщил, что, по предварительной информации спасательной службы Севастополя, в результате атаки получили повреждения 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве. В ряде квартир выбиты окна, местами повреждены балконы.В первой горбольнице обломки дрона попали в отделение кардиологии. Один мужчина получил ранения, ему оказались необходимую медпомощь, сообщил Михаил Развожаев.Уточняется, что повреждения также получили 17 частных домов в разных районах города. Пять человек сообщили о повреждениях автомобилей. Кроме того, на проспекте Генерала Острякова и улице Генерала Хрюкина выбиты стекла в двух магазинах, в Загородной Балке пробита крыша станции техобслуживания.Он напомнил, что об опасных находках нужно сразу сообщать по номеру 112. "Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Доверяйте только официальной информации", - заключил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Атака ВСУ на Севастополь - что известно о жертвах и повреждениях
Атака ВСУ на Севастополь - что известно к этому часу
06:55 26.04.2026 (обновлено: 07:53 26.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. ВСУ ночью совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, уничтожена 71 воздушная цель, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня ночью враг совершил один из самых массированных налетов на Севастополь. Силы ПВО, Черноморского флота и наши мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель", - написал губернатор в канале на платформе "Мах".
Он также сообщил, что, по предварительной информации спасательной службы Севастополя, в результате атаки получили повреждения 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве. В ряде квартир выбиты окна, местами повреждены балконы.
"Этой ночью погиб один человек, четверо были ранены", - написал губернатор.
В первой горбольнице обломки дрона попали в отделение кардиологии. Один мужчина получил ранения, ему оказались необходимую медпомощь, сообщил Михаил Развожаев.
Уточняется, что повреждения также получили 17 частных домов в разных районах города.
Пять человек сообщили о повреждениях автомобилей. Кроме того, на проспекте Генерала Острякова и улице Генерала Хрюкина выбиты стекла в двух магазинах, в Загородной Балке пробита крыша станции техобслуживания.
"Между Родным и Терновкой в результате падания осколков от сбитого БПЛА загорелась трава в поле. В районе Кара-Кобы загорелась лесная подстилка", - добавил губернатор.
Он напомнил, что об опасных находках нужно сразу сообщать по номеру 112.
"Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Доверяйте только официальной информации", - заключил Развожаев.
