Один из самых массированных налетов на Севастополь: обстановка в городе

ВСУ в ночь на 26 апреля совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, над городом была уничтожена 71 воздушная цель, сообщил губернатор Михаил...

2026-04-26T10:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на 26 апреля совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, над городом была уничтожена 71 воздушная цель, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Раненые и пострадавшие"Этой ночью погиб один человек, четверо были ранены", - написал губернатор.В первой горбольнице обломки дрона попали в отделение кардиологии. Один мужчина получил ранения, ему оказались необходимую медпомощь, сообщил Михаил Развожаев.Больница работает штатно, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства города. Четверым пострадавшим при воздушной атаке ВСУ на Севастополь оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили там.Многоквартирные и частные домаПо информации спасательной службы Севастополя, в результате атаки были повреждены 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве. В ряде квартир выбиты окна, местами повреждены балконы.Повреждения также получили 17 частных домов в разных районах города.Другие поврежденияПять человек сообщили о повреждениях автомобилей. Кроме того, на проспекте Генерала Острякова и улице Генерала Хрюкина выбиты стекла в двух магазинах, в Загородной Балке пробита крыша станции техобслуживания."Между Родным и Терновкой в результате падания осколков от сбитого БПЛА загорелась трава в поле. В районе Кара-Кобы загорелась лесная подстилка", - добавил губернатор.Он напомнил, что об опасных находках нужно сразу сообщать по номеру 112."Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Доверяйте только официальной информации", - заключил Развожаев.Поезда и электричкиОбломки дрона перебили контактную железнодорожную сеть - движение доездов и электричек от Инкерамана до Севастополя временно приостановлено, ведутся ремонтные работы.Прокуратура города Севастополя продолжает надзорные мероприятия по вопросу соблюдения прав граждан и устранения последствий атаки БПЛА.Атака на Крым и другие регионы шла всю ночь - были сбиты 203 дрона, и продолжилась утром - с 7 до 9 часов были сбиты еще 49 беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и еще тремя областями России.Все о самой крупной атаке на Севастополь читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

