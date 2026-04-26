Один из самых массированных налетов на Севастополь: обстановка в городе
Один из самых массированных налетов на Севастополь: обстановка в городе
10:21 26.04.2026 (обновлено: 10:43 26.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на 26 апреля совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, над городом была уничтожена 71 воздушная цель, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Сегодня ночью враг совершил один из самых массированных налетов на Севастополь. Силы ПВО, Черноморского флота и наши мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель", - написал губернатор в канале на платформе Мах.

Раненые и пострадавшие

"Этой ночью погиб один человек, четверо были ранены", - написал губернатор.
В первой горбольнице обломки дрона попали в отделение кардиологии. Один мужчина получил ранения, ему оказались необходимую медпомощь, сообщил Михаил Развожаев.
Больница работает штатно, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства города.
"В кардиологическом отделении выбито два окна. Больница работает штатно", - сказали в пресс-службе правительства города.
Четверым пострадавшим при воздушной атаке ВСУ на Севастополь оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили там.

Многоквартирные и частные дома

По информации спасательной службы Севастополя, в результате атаки были повреждены 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве.
В ряде квартир выбиты окна, местами повреждены балконы.
Повреждения также получили 17 частных домов в разных районах города.

Другие повреждения

Пять человек сообщили о повреждениях автомобилей. Кроме того, на проспекте Генерала Острякова и улице Генерала Хрюкина выбиты стекла в двух магазинах, в Загородной Балке пробита крыша станции техобслуживания.
"Между Родным и Терновкой в результате падания осколков от сбитого БПЛА загорелась трава в поле. В районе Кара-Кобы загорелась лесная подстилка", - добавил губернатор.
Он напомнил, что об опасных находках нужно сразу сообщать по номеру 112.
"Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Доверяйте только официальной информации", - заключил Развожаев.

Поезда и электрички

Обломки дрона перебили контактную железнодорожную сеть - движение доездов и электричек от Инкерамана до Севастополя временно приостановлено, ведутся ремонтные работы.
Прокуратура города Севастополя продолжает надзорные мероприятия по вопросу соблюдения прав граждан и устранения последствий атаки БПЛА.
Атака на Крым и другие регионы шла всю ночь - были сбиты 203 дрона, и продолжилась утром - с 7 до 9 часов были сбиты еще 49 беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и еще тремя областями России.
