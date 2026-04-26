Атака на Севастополь и совещание Путина по безопасности – главное за день - РИА Новости Крым, 26.04.2026
Атака на Севастополь и совещание Путина по безопасности – главное за день
Севастополь пережил одну из самых массированных атак со стороны ВСУ. Президент России Владимир Путин проведет совещание по безопасности на выборах. В Туапсе... РИА Новости Крым, 26.04.2026
21:33 26.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Севастополь пережил одну из самых массированных атак со стороны ВСУ. Президент России Владимир Путин проведет совещание по безопасности на выборах. В Туапсе собрали 2,5 тысячи кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта. Минобороны России и КНДР договорились о долгосрочном сотрудничестве до 2031 года. Российские системы ПВО уничтожили за сутки 530 беспилотников и семь авиабомб.
О главных событиях последнего дня недели – в подборке РИА Новости Крым.

Севастополь пережил массированный налет на город

В ночь на 26 апреля ВСУ совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, над городом была уничтожена 71 воздушная цель. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня ночью враг совершил один из самых массированных налетов на Севастополь. Силы ПВО, Черноморского флота и наши мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель. Погиб один человек, четверо были ранены", – сказано в сообщении.
В первой горбольнице обломки дрона попали в отделение кардиологии. Один мужчина получил ранения.
По информации спасательной службы Севастополя, в результате атаки были повреждены 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве.
Обломки дрона перебили контактную железнодорожную сеть – движение поездов и электричек от Инкерамана до Севастополя временно приостанавливали. К вечеру воскресенья движение на участке Севастополь – Инкерман-1 полностью восстановили.
Прокуратура города Севастополя продолжает надзорные мероприятия по вопросу соблюдения прав граждан и устранения последствий атаки БПЛА.
Путин соберет совещание по безопасности на выборах

На следующей неделе президент РФ Владимир Путин проведет совещание по безопасности на выборах и обратится к Совету законодателей при Федеральном Собрании РФ.
Кроме того, глава государства планирует посетить один из медицинских объектов, сообщил автор ИС "Вести" Павел Зарубин.
В Туапсе продолжают собирать загрязненный грунт

После атаки ВСУ на морской терминал в Туапсе убрали больше 2,5 тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта. Организована круглосуточная работа. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"Убрано более 2,5 тысячи кубометров загрязненного грунта. Задействованы 132 человека и 26 единиц техники", – сказано в сообщении.
Загрязнение убирают ниже по течению реки Туапсе, а также в акватории и на берегу Черного моря.
Минобороны РФ и КНДР договорились о сотрудничестве

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Пхеньян для встречи с высшим руководством КНДР и командованием вооруженных сил страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Белоусов обсудил с руководством КНДР перспективы военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.
"Договорились с Минобороны КНДР перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу. Готовы подписать в этом году план российско-корейского военного взаимодействия на период 2027-2031 годов", – сообщил на переговорах глава российского ведомства.
По его словам, межгосударственные отношения сейчас находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают развиваться.
530 беспилотников уничтожили над РФ за сутки

Над регионами России за сутки силы ПВО уничтожили 530 беспилотников, семь авиационных бомб и два реактивных снаряда HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 530 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
