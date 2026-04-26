https://crimea.ria.ru/20260426/ataka-na-sevastopol-i-soveschanie-putina-po-bezopasnosti--glavnoe-za-den-1155535475.html

Атака на Севастополь и совещание Путина по безопасности – главное за день

Атака на Севастополь и совещание Путина по безопасности – главное за день - РИА Новости Крым, 26.04.2026

Атака на Севастополь и совещание Путина по безопасности – главное за день

Севастополь пережил одну из самых массированных атак со стороны ВСУ. Президент России Владимир Путин проведет совещание по безопасности на выборах. В Туапсе... РИА Новости Крым, 26.04.2026

2026-04-26T21:33

2026-04-26T21:33

2026-04-26T21:33

главное за день

новости

крым

в мире

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1a/1155532612_0:381:459:639_1920x0_80_0_0_32119ccb3526cff125d677c7bb2247ed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Севастополь пережил одну из самых массированных атак со стороны ВСУ. Президент России Владимир Путин проведет совещание по безопасности на выборах. В Туапсе собрали 2,5 тысячи кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта. Минобороны России и КНДР договорились о долгосрочном сотрудничестве до 2031 года. Российские системы ПВО уничтожили за сутки 530 беспилотников и семь авиабомб.О главных событиях последнего дня недели – в подборке РИА Новости Крым.Севастополь пережил массированный налет на городВ ночь на 26 апреля ВСУ совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, над городом была уничтожена 71 воздушная цель. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В первой горбольнице обломки дрона попали в отделение кардиологии. Один мужчина получил ранения.По информации спасательной службы Севастополя, в результате атаки были повреждены 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве.Обломки дрона перебили контактную железнодорожную сеть – движение поездов и электричек от Инкерамана до Севастополя временно приостанавливали. К вечеру воскресенья движение на участке Севастополь – Инкерман-1 полностью восстановили.Прокуратура города Севастополя продолжает надзорные мероприятия по вопросу соблюдения прав граждан и устранения последствий атаки БПЛА.Путин соберет совещание по безопасности на выборахНа следующей неделе президент РФ Владимир Путин проведет совещание по безопасности на выборах и обратится к Совету законодателей при Федеральном Собрании РФ.Кроме того, глава государства планирует посетить один из медицинских объектов, сообщил автор ИС "Вести" Павел Зарубин.В Туапсе продолжают собирать загрязненный грунтПосле атаки ВСУ на морской терминал в Туапсе убрали больше 2,5 тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта. Организована круглосуточная работа. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Загрязнение убирают ниже по течению реки Туапсе, а также в акватории и на берегу Черного моря.Минобороны РФ и КНДР договорились о сотрудничествеМинистр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Пхеньян для встречи с высшим руководством КНДР и командованием вооруженных сил страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.Белоусов обсудил с руководством КНДР перспективы военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.По его словам, межгосударственные отношения сейчас находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают развиваться.530 беспилотников уничтожили над РФ за суткиНад регионами России за сутки силы ПВО уничтожили 530 беспилотников, семь авиационных бомб и два реактивных снаряда HIMARS, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 530 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260426/trampa-evakuirovali-posle-strelby-na-prieme---chto-izvestno-1155526777.html

https://crimea.ria.ru/20260426/boytsy-svo-iz-novykh-regionov-poseschayut-svyatyni-kryma-i-sevastopolya-1155463190.html

https://crimea.ria.ru/20260426/groza-i-silnyy-veter-na-sevastopol-nadvigaetsya-nepogoda-1155533638.html

https://crimea.ria.ru/20260426/odin-mirnyy-zhitel-pogib-i-pyatero-raneny-pri-atake-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1155534110.html

https://crimea.ria.ru/20260426/slomalsya-dvigatel-v-krymu-troikh-rybakov-uneslo-v-otkrytoe-more-1155533935.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, крым, в мире, общество