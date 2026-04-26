Армия России разбила военные склады ВСУ и ликвидировала 1215 боевиков - РИА Новости Крым, 26.04.2026
Армия России разбила военные склады ВСУ и ликвидировала 1215 боевиков
Армия России разбивает военную технику, склады боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы ВСУ в зоне проведения спецоперации. Киевский режим потерял 1215... РИА Новости Крым, 26.04.2026
Киевский режим потерял больше 1200 боевиков по всей линии фронта в зоне СВО за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Армия России разбивает военную технику, склады боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы ВСУ в зоне проведения спецоперации. Киевский режим потерял 1215 боевиков за сутки на всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял более 195 военнослужащих, 12 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и 14 складов материальных средств.
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины "MaxxPro" и HMMWV производства США, 20 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Противник потерял свыше 175 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", 12 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять складов боеприпасов и два склада материальных средств.
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение в Днепропетровской области и ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 295 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял до 290 военнослужащих, бронетранспортер, шесть боевых бронированных машин, четыре пикапа и два артиллерийских орудия.
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ.
Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 530 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Еще 49 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за два часа
Под Севастополем обломок дрона перебил контактную ж/д сеть - что с поездами
Белоусов прибыл в КНДР с рабочим визитом – что обсудят
Работа ПВО в Крыму
12:44
530 беспилотников и семь авиабомб уничтожила ПВО за сутки
 
15:03Крымский мост сейчас: обстановка на 15 часов
14:55В Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ
14:32Поезда в Севастополь и из него идут по расписанию после ЧП на ж/д линии
14:07В Одесской области произошло землетрясение
13:55Путин проведет совещание по безопасности на выборах
13:35Армия России разбила военные склады ВСУ и ликвидировала 1215 боевиков
13:07Крымский мост сейчас: обстановка на 13 часов
13:02Как ходят автобусы в Севастополе и Инкермане после налета ВСУ
12:44530 беспилотников и семь авиабомб уничтожила ПВО за сутки
12:32Двое молодых людей и девушка погибли при атаке вражеского дрона
12:14В Туапсе собрали 2,5 тысячи "кубов" загрязненного нефтепродуктами грунта
11:52В Севастополе взрывы – власти раскрыли причину
11:33В Крыму грузовик смял легковушки: смертельное ДТП на "Тавриде"
11:05Крымский мост сейчас – обстановка на 11 утра в воскресенье
10:35В США рассказали о целях стрелка на мероприятии с Трампом
10:21Один из самых массированных налетов на Севастополь: обстановка в городе
10:08В Севастополе обломки дрона попали в здание больницы - что известно
09:52Власти рассказали о состоянии раненных при атаке на Севастополь
09:44"Встали на пути смертельной угрозы": в Крыму отметили 40-летие Чернобыля
09:24Еще 49 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за два часа
Лента новостейМолния