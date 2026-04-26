Какой сегодня праздник: 26 апреля

26 апреля в мире вспоминают жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС и отмечают Международный день интеллектуальной собственности. Еще в этот день профессиональный РИА Новости Крым, 25.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. 26 апреля в мире вспоминают жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС и отмечают Международный день интеллектуальной собственности. Еще в этот день профессиональный праздник у российских нотариусов и День рождения у гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.Что празднуют в мире26 апреля Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В этот день в 1986 году произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) – крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века. В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории 17 стран Европы общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров, из них около 60 тысяч квадратных километров территорий находится за пределами бывшего СССР. Радиоактивность, которую принесли с собой загрязненные облака из Чернобыля, была зафиксирована также в Канаде, Японии и США.Также сегодня Международный день интеллектуальной собственности и Международный день секретаря.В России 26 апреля отмечают День нотариата. Выбор даты связан с подписанием императором Александром II "Положения о нотариальной части" в 1866 году. Этот документ учредил должность нотариуса, а нотариат стал самостоятельным общественным институтом с единой структурой нотариальных палат. Первые же упоминания о нотариусах в России относятся к XII веку.В Армении в этот день празднуется День пограничника, в Татарстане – День родного языка, а в Республике Марий Эл – День национального героя, связанный с трагической гибелью марийского князя Болтуша в XVI веке.Знаменательные событияВ 1607 году на мысе Генри (атлантическое побережье американского штата Вирджиния) высадились первые в Америке английские поселенцы.В 1658 году указом царя Алексея Михайловича главная башня Московского Кремля переименована в Спасскую.В 1792 году военный инженер Клод Жозеф Руже де Лиль впервые исполнил свою композицию "Марсельеза", которая стала гимном Великой французской революции, а впоследствии – государственным гимном Франции.В 1799 году началось сражение на реке Адда между русско-австрийскими войсками под командованием Александра Суворова и французской армией под командованием Жана Виктора Моро. Битва стала первой крупной победой союзников в ходе Итальянского похода Суворова.В 1921 году в Лондоне на улицах появился первый полицейский патруль на мотоцикле.В 1942 году произошла авария на шахте в китайском городе Бэньси. В результате взрыва угольной пыли погибли 1547 человек.В 1954 году Верховный Совет СССР утвердил указ своего Президиума о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР и внес соответствующие изменения в Конституцию.В 1991 году в СССР принят закон "О реабилитации репрессированных народов". Закон предусматривал возмещение ущерба, причиненного народам и отдельным гражданам со стороны государства в результате репрессий.Кто родилсяВ этот день в 121 году родился философ Марк Аврелий – будущий римский император (161 – 180 годы). Последний из "пяти хороших императоров Рима", во время правления которых империя достигла своего наивысшего расцвета.В 1874 году родилась деятельница российского революционного движения, соратница лидера большевиков Владимира Ленина Инесса Арманд.В 1939 году родился советский актер театра и кино Владислав Дворжецкий, сыгравший капитана Немо в одноименном фильме, снятом по мотивам романов Жюля Верна "20 000 лье под водой" и "Паровой дом". Также снимался в фильмах "Бег", "Земля Санникова", "Солярис" и других.В 1954 году родился российский журналист и телеведущий, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.В 1961 году родился Джет Ли – китайский и сингапурский киноактер, мастер ушу. Ли снялся в полусотни кинокартин: "Ромео должен умереть", "Поцелуй дракона", "Неудержимые", "Полководцы" и других.В этом же году родился советский и украинский футболист, звезда сборной СССР Александр Заваров. В составе "Динамо" дважды выигрывал чемпионат СССР, дважды становился обладателем Кубка страны. В 1986 году в составе "Динамо" выиграл Кубок обладателей Кубков УЕФА. На закате карьеры выступал за туринский "Ювентус", с которым в 1990 году выиграл Кубок УЕФА и Кубок Италии.В 1970 году родилась модель, супруга президента США Дональда Трампа Мелания Трамп.Также в этот день родились первый советский летчик, пролетевший над Северным полюсом, Герой Советского Союза Павел Головин, американский актер и продюсер Ченнинг Татум ("Дорогой Джон", "Бросок кобры", "Омерзительная восьмерка" и др.), российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, олимпийская чемпионка Камила Валиева.

