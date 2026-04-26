https://crimea.ria.ru/20260426/203-drona-sbity-nad-rossiey---iz-niz-71-unichtozhen-nad-sevastopolem-1155526475.html
203 дрона сбиты над Россией - из них 71 уничтожен над Севастополем
203 дрона сбиты над Россией - из них 71 уничтожен над Севастополем - РИА Новости Крым, 26.04.2026
203 дрона сбиты над Россией - из них 71 уничтожен над Севастополем
За ночь силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России в... РИА Новости Крым, 26.04.2026
2026-04-26T07:37
2026-04-26T07:37
2026-04-26T08:28
министерство обороны рф
крым
новости крыма
срочные новости крыма
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132536848_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_ca203b695ed14cb3d174d71c94e1a3f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России в воскресенье."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что, по предварительной информации спасательной службы Севастополя, в результате атаки погиб один человек, ранены четверо, получили повреждения 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве. В ряде квартир выбиты окна, местами повреждены балконы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132536848_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_ef63fde64d90ebb3d473649a557f83eb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, крым, новости крыма, срочные новости крыма, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
203 дрона сбиты над Россией - из них 71 уничтожен над Севастополем
203 дрона сбиты над Россией - из них 71 уничтожен над Севастополем
07:37 26.04.2026 (обновлено: 08:28 26.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России в воскресенье.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что, по предварительной информации спасательной службы Севастополя, в результате атаки погиб один человек, ранены четверо, получили повреждения 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве. В ряде квартир выбиты окна, местами повреждены балконы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.