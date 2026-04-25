Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и США - РИА Новости Крым, 25.04.2026

Украина готова к проведению трехсторонних переговоров с Россией и США на территории Азербайджана. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на... РИА Новости Крым, 25.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Украина готова к проведению трехсторонних переговоров с Россией и США на территории Азербайджана. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.В городе Габала в Азербайджане в субботу прошла встреча Алиева и Зеленского. По словам президента Азербайджана, Баку и Киев могут начать совместный выпуск военно-промышленной продукции.19 апреля Киев обратился к Турции с просьбой рассмотреть возможность организации встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского по вопросу урегулирования на Украине с участием президентов США и Турции. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова организовать переговоры по Украине как на техническом уровне, так и на уровне лидеров.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены.С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний раунд прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган и Зеленский провели переговоры – что обсуждалосьВ Кремле сделали заявление об участии Европы в переговорах по УкраинеБезопасность в Черном море и Ближний Восток: Путин провел переговоры с Эрдоганом

