Заявление Путина об СВО и выпад Зеленского в сторону Трампа: топ недели - РИА Новости Крым, 25.04.2026
Заявление Путина об СВО и выпад Зеленского в сторону Трампа: топ недели
Заявление Путина об СВО и выпад Зеленского в сторону Трампа: топ недели - РИА Новости Крым, 25.04.2026
Заявление Путина об СВО и выпад Зеленского в сторону Трампа: топ недели
Заявление президента России Владимира Путина об окончании спецоперации. Просьба Киева на переговоры с участием президента РФ и выпады Владимира Зеленского в... РИА Новости Крым, 25.04.2026
2026-04-25T18:01
2026-04-25T18:01
топ новостей недели
новости
новости крыма
крым
севастополь
владимир путин (политик)
владимир зеленский
россия
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Заявление президента России Владимира Путина об окончании спецоперации. Просьба Киева на переговоры с участием президента РФ и выпады Владимира Зеленского в сторону американского лидера Дональда Трампа. Оценка последствиям действий главы киевского режима для простых украинцев от президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сценарии НАТО по морской блокаде и захвату Калининградской области. Усилившиеся террористические атаки ВСУ на мирную инфраструктуру российских регионов. Землетрясение в Сочи.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Заявление Путина об СВОПрезидент России Владимир Путин на этой неделе сделал заявление об окончании СВО. По словам российского лидера РФ знает, чем закончится специальная военная операция, но публично распространяться на этот счет не будет. Москва продолжит реализовывать поставленные задачи, подчеркнул он.Новости из КиеваТем временем Киев обратился к Турции с просьбой рассмотреть возможность организации встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского по вопросу урегулирования на Украине с участием президентов США и Турции. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Андрей Сибига.Сам Зеленский на этой неделе сделал резкий выпад в сторону американского президента Дональда Трампа, заявив что он не может быть гарантом мира на Украине, поскольку его срок скоро закончится и дальнейшие шаги Штатов по отношению к Украине не ясны.А руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Украина не пойдет на признание территориальных потерь. Он также отметил, что принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться, предложив украинца "перестать верить в чудеса".Оценка Лукашенко действиям ЗеленскогоОценку последствиям действий Зеленского для простых украинцев на этой неделе дал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал главу киевского режима неопытным политиком и теперь граждане Украины очень дорого платят за свой выбор, сделанный в его пользу в 2019 году, заявил белорусский лидер в интервью ведущему телеканала RT Рику Санчесу. При этом он признал, что избирателям тогда "трудно было из кого-то выбирать". Поэтому упрекать украинский народ не следует.Сценарий НАТО по захвату КалининградаВ ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), возглавляемых Британией, НАТО отрабатывает сценарии морской блокады и захвата Калининградской области, заявил в четверг интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко. Кроме того, растет активность и ведомых Великобританией Объединенных экспедиционных сил, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря, добавил дипломат.Удары ВСУ по территориям РоссииВ течение всей уходящей недели ВСУ продолжали террористические атаки на регионы РФ. Массированной воздушной атаке подвергались Ростовская область, в Туапсе после атаки ВСУ пострадали три человека, произошел крупный пожар на морском терминале, из-за атаки Киева в Сызрани обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, погибли и ранены взрослые и дети. Также военные отражали удары беспилотников по Крыму и Севастополю. В городе зафиксированы повреждения инфраструктуры, обломки дронов повредили жилую многоэтажку, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Кроме того, противник бил и по другим мирным регионам России.Атака на Екатеринбург: число пострадавших выросло до девятиПо мнению политобозревателя Андрея Перла, Украина "показательно" усиливает атаки на российскую мирную инфраструктуру в расчете на продолжение помощи со стороны Европы, которой все сложнее продолжать спонсировать Киев на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и колоссального роста цен на энергоносители.Землетрясение в СочиВ понедельник в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7. Подземный толчок не повлиял на работу инфраструктурных и социальных объектов. Пострадавших нет, информировали в оперштабе Краснодарского края.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
россия
украина
топ новостей недели, новости, новости крыма, крым, севастополь, владимир путин (политик), владимир зеленский, россия, украина, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, политика, внешняя политика, в мире, атаки всу, атаки всу на крым
Заявление Путина об СВО и выпад Зеленского в сторону Трампа: топ недели

Заявление Путина о конце СВО и выпад Зеленского в сторону Трампа – топ новостей недели

18:01 25.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Заявление президента России Владимира Путина об окончании спецоперации. Просьба Киева на переговоры с участием президента РФ и выпады Владимира Зеленского в сторону американского лидера Дональда Трампа. Оценка последствиям действий главы киевского режима для простых украинцев от президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сценарии НАТО по морской блокаде и захвату Калининградской области. Усилившиеся террористические атаки ВСУ на мирную инфраструктуру российских регионов. Землетрясение в Сочи.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.

Заявление Путина об СВО

Президент России Владимир Путин на этой неделе сделал заявление об окончании СВО. По словам российского лидера РФ знает, чем закончится специальная военная операция, но публично распространяться на этот счет не будет. Москва продолжит реализовывать поставленные задачи, подчеркнул он.
Новости из Киева

Тем временем Киев обратился к Турции с просьбой рассмотреть возможность организации встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского по вопросу урегулирования на Украине с участием президентов США и Турции. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Андрей Сибига.
Сам Зеленский на этой неделе сделал резкий выпад в сторону американского президента Дональда Трампа, заявив что он не может быть гарантом мира на Украине, поскольку его срок скоро закончится и дальнейшие шаги Штатов по отношению к Украине не ясны.
А руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Украина не пойдет на признание территориальных потерь. Он также отметил, что принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться, предложив украинца "перестать верить в чудеса".
Оценка Лукашенко действиям Зеленского

Оценку последствиям действий Зеленского для простых украинцев на этой неделе дал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал главу киевского режима неопытным политиком и теперь граждане Украины очень дорого платят за свой выбор, сделанный в его пользу в 2019 году, заявил белорусский лидер в интервью ведущему телеканала RT Рику Санчесу. При этом он признал, что избирателям тогда "трудно было из кого-то выбирать". Поэтому упрекать украинский народ не следует.
Сценарий НАТО по захвату Калининграда

В ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), возглавляемых Британией, НАТО отрабатывает сценарии морской блокады и захвата Калининградской области, заявил в четверг интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко. Кроме того, растет активность и ведомых Великобританией Объединенных экспедиционных сил, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря, добавил дипломат.
Удары ВСУ по территориям России

В течение всей уходящей недели ВСУ продолжали террористические атаки на регионы РФ. Массированной воздушной атаке подвергались Ростовская область, в Туапсе после атаки ВСУ пострадали три человека, произошел крупный пожар на морском терминале, из-за атаки Киева в Сызрани обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, погибли и ранены взрослые и дети. Также военные отражали удары беспилотников по Крыму и Севастополю. В городе зафиксированы повреждения инфраструктуры, обломки дронов повредили жилую многоэтажку, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Кроме того, противник бил и по другим мирным регионам России.
Атака на Екатеринбург: число пострадавших выросло до девяти
По мнению политобозревателя Андрея Перла, Украина "показательно" усиливает атаки на российскую мирную инфраструктуру в расчете на продолжение помощи со стороны Европы, которой все сложнее продолжать спонсировать Киев на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и колоссального роста цен на энергоносители.
Землетрясение в Сочи

В понедельник в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7. Подземный толчок не повлиял на работу инфраструктурных и социальных объектов. Пострадавших нет, информировали в оперштабе Краснодарского края.
* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Топ новостей неделиНовостиНовости КрымаКрымСевастопольВладимир Путин (политик)Владимир ЗеленскийРоссияУкраинаПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоПолитикаВнешняя политикаВ миреАтаки ВСУАтаки ВСУ на Крым
 
