Южная Беларусь – это Украина: чего Минску ждать от Киева после провокаций

Украинские власти ради эскалации конфликта с Россией вполне способны пойти на провокацию на границе с Белоруссией, как делали это в Курской области РФ. То есть...

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Украинские власти ради эскалации конфликта с Россией вполне способны пойти на провокацию на границе с Белоруссией, как делали это в Курской области РФ. То есть используя не только беспилотники, но и армию, и бандформирования для вылазок на территорию сопредельного государства. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический эксперт, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов, отметив, что НАТО такую инициативу вряд ли поддержит.Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что территория южной Белоруссии принадлежит Украине, поэтому Киев может на эти земли официально претендовать. Перед этим бывший украинский министр иностранных дел в своем подкасте заявил, что Минск планомерно готовится к военной эскалации. А глава киевского режима Владимир Зеленский на днях пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко, напомнив о печальной судьбе лидера Венесуэлы.По мнению Смирнова, учитывая цели киевского режима и его методы, все эти заявления нельзя назвать голословными, как и разговоры о возможном втягивании Беларуси в военный конфликт с Украиной путем серьезных провокаций на границе.Хотя создание максимально напряженной ситуации у границ России – одна из главных задач Киева и его "партнеров" в Европе в лице отдельных государств и руководства Евросоюза, поддержку НАТО такая инициатива получит вряд ли, считает эксперт.Политолог считает, в случае реализации такого сценария, Варшава тут же будет неким образом использовать ситуацию в своих целях, но вряд ли можно ждать от Польши нападения на Белоруссию, несмотря на все ее выпады."Потому что здесь ключ к глобальной войне. У России всеобъемлющий стратегический договор с Беларусью, нападение на которую будет считаться нападением на Россию. Поэтому, я думаю, что при всей агрессивной риторике со стороны поляков, они прекрасно помнят, что в свое время вся Польша была территорией России, и вряд ли захотят повторять эту историю. Тем более будучи инициатором нападения на Беларусь", – прокомментировал он.Смирнов отметил, что заявления из Киева о том, что некоторые белорусские земли Украина имеет право забрать, могут быть в равной степени и "пустой болтовней" просто для того, чтобы об этом говорили. Хотя выглядит все это на самом деле "смешно на фоне того, что Украина сама фактически перестала существовать как государство", добавил он."Еще не закончилась специальная военная операция, и мы не представляем, в каких границах останется то, что будет называться Украиной в дальнейшем. И мы знаем претензии со стороны Польши, Венгрии, Румынии в отношении Украины. И все те многомиллиардные кредиты, которые сегодня даются ей, я уверен, будут возвращаться и за счет украинских ресурсов, в том числе территориальных. Украинским политикам сегодня лучше задуматься о своих территориях, что от них останется", – заключил эксперт.Ранее способность Украины напасть на Беларусь оценил политолог, член общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сыграет роль цепного пса: может ли Украина напасть на Беларусь - мнение Конфликт с РФ и Белоруссией плохо закончится для Европы – Лукашенко Украинцы очень дорого платят за избрание Зеленского – Лукашенко

