Южная Беларусь – это Украина: чего Минску ждать от Киева после провокаций - РИА Новости Крым, 25.04.2026
Южная Беларусь – это Украина: чего Минску ждать от Киева после провокаций
2026-04-25T20:19
Киев способен на провокации в отношении Беларуси по примеру Курской области РФ – политолог

20:19 25.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Украинские власти ради эскалации конфликта с Россией вполне способны пойти на провокацию на границе с Белоруссией, как делали это в Курской области РФ. То есть используя не только беспилотники, но и армию, и бандформирования для вылазок на территорию сопредельного государства. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический эксперт, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов, отметив, что НАТО такую инициативу вряд ли поддержит.
Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что территория южной Белоруссии принадлежит Украине, поэтому Киев может на эти земли официально претендовать. Перед этим бывший украинский министр иностранных дел в своем подкасте заявил, что Минск планомерно готовится к военной эскалации. А глава киевского режима Владимир Зеленский на днях пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко, напомнив о печальной судьбе лидера Венесуэлы.
По мнению Смирнова, учитывая цели киевского режима и его методы, все эти заявления нельзя назвать голословными, как и разговоры о возможном втягивании Беларуси в военный конфликт с Украиной путем серьезных провокаций на границе.
"Вспомним нападение на Курскую область. Это плохой пример того, что Украина будет действовать не с учетом интересов сохранения мира и безопасности в регионе, а прежде всего с учетом интересов сохранения киевского режима. Поэтому эти заявления, я считаю, какие-то практические применения могут найти", – сказал Смирнов.
Хотя создание максимально напряженной ситуации у границ России – одна из главных задач Киева и его "партнеров" в Европе в лице отдельных государств и руководства Евросоюза, поддержку НАТО такая инициатива получит вряд ли, считает эксперт.
"Но, с другой стороны, сегодня достаточно военизированная украинская армия и украинские бандформирования, и возможны провокации в том числе в сторону Беларуси не только с применением беспилотников, но и с применением наземных отрядов, которые могут какие-то вылазки осуществить в сторону этих территорий. Я бы этого не исключал", – добавил Смирнов.
Политолог считает, в случае реализации такого сценария, Варшава тут же будет неким образом использовать ситуацию в своих целях, но вряд ли можно ждать от Польши нападения на Белоруссию, несмотря на все ее выпады.
"Потому что здесь ключ к глобальной войне. У России всеобъемлющий стратегический договор с Беларусью, нападение на которую будет считаться нападением на Россию. Поэтому, я думаю, что при всей агрессивной риторике со стороны поляков, они прекрасно помнят, что в свое время вся Польша была территорией России, и вряд ли захотят повторять эту историю. Тем более будучи инициатором нападения на Беларусь", – прокомментировал он.
Смирнов отметил, что заявления из Киева о том, что некоторые белорусские земли Украина имеет право забрать, могут быть в равной степени и "пустой болтовней" просто для того, чтобы об этом говорили. Хотя выглядит все это на самом деле "смешно на фоне того, что Украина сама фактически перестала существовать как государство", добавил он.
"Еще не закончилась специальная военная операция, и мы не представляем, в каких границах останется то, что будет называться Украиной в дальнейшем. И мы знаем претензии со стороны Польши, Венгрии, Румынии в отношении Украины. И все те многомиллиардные кредиты, которые сегодня даются ей, я уверен, будут возвращаться и за счет украинских ресурсов, в том числе территориальных. Украинским политикам сегодня лучше задуматься о своих территориях, что от них останется", – заключил эксперт.
Ранее способность Украины напасть на Беларусь оценил политолог, член общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сыграет роль цепного пса: может ли Украина напасть на Беларусь - мнение
Конфликт с РФ и Белоруссией плохо закончится для Европы – Лукашенко
Украинцы очень дорого платят за избрание Зеленского – Лукашенко
 
20:34Режим ЧП и военное положение ввели в Мьянме – что происходит
20:31Над Крымом отработала ПВО
20:19Южная Беларусь – это Украина: чего Минску ждать от Киева после провокаций
20:01Рейд в Севастополе открыли
19:46В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
19:43Симферополь - ворота Крыма
19:29Ливни на Кубани подтопили 236 придомовых территорий и многоэтажку
19:13Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном
19:01В Севастополь после реставрации возвращается старинная церковная книга
18:41Судак — российский город: история местечка в современных картинах
18:19В Румынии упал беспилотник
18:01Заявление Путина об СВО и выпад Зеленского в сторону Трампа: топ недели
17:44Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и США
17:35В Гурзуфе дети высадили новый фруктовый сад
17:20Алиев заявил о возможности военного сотрудничества с Киевом
17:04Киев с ночи бьет по ЛНР: три человека погибли и пятеро ранены
16:54Пять человек ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
16:37Магнитные бури на Земле – прогноз на май
16:16Отпуск на двоих: куда в Крыму едут влюбленные
15:50В Севастополе на субботнике собрали 350 кубов мусора
Лента новостейМолния