Военные отражают атаку на Севастополь – сбито три воздушных цели - РИА Новости Крым, 25.04.2026
Военные отражают атаку на Севастополь – сбито три воздушных цели
Военные отражают атаку на Севастополь – сбито три воздушных цели
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - на данный момент над городом уничтожены три воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - на данный момент над городом уничтожены три воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушная тревога в Севастополе вечером в субботу была объявлена дважды. В первый раз сирены в городе включили в субботу в 20:41. Они звучали 10 минут. Повторно тревогу объявили в 21:29. По информации Спасательной службы, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил губернатор.Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах до отмены воздушной тревоги.Минувшей ночью киевский режим вновь атаковал город. Военные уничтожили восемь БПЛА в районе мыса Херсонес над морем, а также над Северной стороной.
Военные отражают атаку на Севастополь – сбито три воздушных цели

Над Севастополем военные сбили три воздушные цели – Развожаев

21:54 25.04.2026 (обновлено: 21:59 25.04.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПост воздушного наблюдения 25-й армии группировки "Запад"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - на данный момент над городом уничтожены три воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушная тревога в Севастополе вечером в субботу была объявлена дважды. В первый раз сирены в городе включили в субботу в 20:41. Они звучали 10 минут. Повторно тревогу объявили в 21:29.
"По предварительной информации, сбито три воздушных цели в районе Северной стороны, мыса Херсонес и мыса Фиолент", - написал он в MAX.
По информации Спасательной службы, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил губернатор.
Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах до отмены воздушной тревоги.
Минувшей ночью киевский режим вновь атаковал город. Военные уничтожили восемь БПЛА в районе мыса Херсонес над морем, а также над Северной стороной.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
22:31Двое детей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
21:56Атака на Севастополь и заявления Зеленского о переговорах: главное за день
21:54Военные отражают атаку на Севастополь – сбито три воздушных цели
21:37К чему приведет полный запрет вейпов в России - мнение
21:29В Севастополе снова объявлена воздушная тревога – срочно в укрытия
21:13Как крымчанам не переплачивать за тепло в квартирах в межсезонье
20:58В Крыму летом за безопасностью туристов в море будут следить дроны
20:52Отбой воздушной тревоги в Севастополе
20:42Воздушная тревога объявлена в Севастополе
20:34Режим ЧП и военное положение ввели в Мьянме – что происходит
20:31Над Крымом отработала ПВО
20:19Южная Беларусь – это Украина: чего Минску ждать от Киева после провокаций
20:01Рейд в Севастополе открыли
19:46В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
19:43Симферополь - ворота Крыма
19:29Ливни на Кубани подтопили 236 придомовых территорий и многоэтажку
19:13Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном
19:01В Севастополь после реставрации возвращается старинная церковная книга
18:41Судак — российский город: история местечка в современных картинах
18:19В Румынии упал беспилотник
Лента новостейМолния