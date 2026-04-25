Военные отражают атаку на Севастополь – сбито три воздушных цели
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - на данный момент над городом уничтожены три воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.04.2026
2026-04-25T21:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - на данный момент над городом уничтожены три воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушная тревога в Севастополе вечером в субботу была объявлена дважды. В первый раз сирены в городе включили в субботу в 20:41. Они звучали 10 минут. Повторно тревогу объявили в 21:29. По информации Спасательной службы, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил губернатор.Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах до отмены воздушной тревоги.Минувшей ночью киевский режим вновь атаковал город. Военные уничтожили восемь БПЛА в районе мыса Херсонес над морем, а также над Северной стороной.
21:54 25.04.2026 (обновлено: 21:59 25.04.2026)