https://crimea.ria.ru/20260425/v-tuapse-ubrali-pochti-tysyachu-kubometrov-nefteproduktov-1155514542.html
В Туапсе убрали почти тысячу кубометров нефтепродуктов
В Туапсе убрали почти тысячу кубометров нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 25.04.2026
В Туапсе убрали почти тысячу кубометров нефтепродуктов
В круглосуточных работах по сбору нефтепродуктов в Туапсе задействовано 143 человека и 48 единиц техники. Об этом сообщает Оперативный штаб Кубани.
2026-04-25T14:13
2026-04-25T14:13
2026-04-25T14:17
туапсе
разлив нефтепродуктов
нефть
происшествия
экология
кубань
краснодарский край
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/19/1155514682_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_47800628f25dd13f3abea5162e306a80.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В круглосуточных работах по сбору нефтепродуктов в Туапсе задействовано 143 человека и 48 единиц техники. Об этом сообщает Оперативный штаб Кубани.Разлив нефтепродуктов произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ. Были выставлены боновые заграждения, но из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов, они попали в Черное море и на береговую линию. Изначально к ликвидации последствий привлекли 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки. Сейчас силы нарастили в два раза.По информации главы муниципалитета Сергея Бойко, специалисты уже собрали 988 кубометров нефтепродуктов, которые попали на прибрежную территорию и в реку.Работы по ликвидации разлива продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля – после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА киевского режима.Площадь загрязнения акватории, по оценкам специалистов, составляет 10 тысяч квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на морском терминале в Туапсе потушили спустя пять днейТуапсе подвергся массированному налету БПЛА - погиб человек и повреждены домаНефтепродукты из реки Туапсе частично попали в Черное море
туапсе
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/19/1155514682_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_5950de0baab59f98265cbf7a8b3f8e43.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туапсе, разлив нефтепродуктов, нефть, происшествия, экология, кубань, краснодарский край
В Туапсе убрали почти тысячу кубометров нефтепродуктов
В Туапсе продолжаются работы по очистке – убрана почти тысяча кубометров нефтепродуктов
14:13 25.04.2026 (обновлено: 14:17 25.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В круглосуточных работах по сбору нефтепродуктов в Туапсе задействовано 143 человека и 48 единиц техники. Об этом сообщает Оперативный штаб Кубани.
Разлив нефтепродуктов произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ. Были выставлены боновые заграждения, но из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов, они попали в Черное море и на береговую линию. Изначально к ликвидации последствий привлекли 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки. Сейчас силы нарастили в два раза.
По информации главы муниципалитета Сергея Бойко, специалисты уже собрали 988 кубометров нефтепродуктов, которые попали на прибрежную территорию и в реку.
"Нефтепродукты собирают в кубовые контейнеры, которые грузовиками вывозят на территории Морского терминала и НПЗ. Впоследствии специалисты этих предприятий их утилизируют", – приводит слова Сергея Бойко Оперштаб.
Работы по ликвидации разлива продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля – после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА киевского режима.
Площадь загрязнения акватории, по оценкам специалистов, составляет 10 тысяч квадратных метров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
