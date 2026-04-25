В Туапсе убрали почти тысячу кубометров нефтепродуктов
14:13 25.04.2026 (обновлено: 14:17 25.04.2026)
 
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В круглосуточных работах по сбору нефтепродуктов в Туапсе задействовано 143 человека и 48 единиц техники. Об этом сообщает Оперативный штаб Кубани.
Разлив нефтепродуктов произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ. Были выставлены боновые заграждения, но из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов, они попали в Черное море и на береговую линию. Изначально к ликвидации последствий привлекли 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки. Сейчас силы нарастили в два раза.
По информации главы муниципалитета Сергея Бойко, специалисты уже собрали 988 кубометров нефтепродуктов, которые попали на прибрежную территорию и в реку.
"Нефтепродукты собирают в кубовые контейнеры, которые грузовиками вывозят на территории Морского терминала и НПЗ. Впоследствии специалисты этих предприятий их утилизируют", – приводит слова Сергея Бойко Оперштаб.
Работы по ликвидации разлива продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля – после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА киевского режима.
Площадь загрязнения акватории, по оценкам специалистов, составляет 10 тысяч квадратных метров.
