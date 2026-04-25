В Туапсе убрали почти тысячу кубометров нефтепродуктов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В круглосуточных работах по сбору нефтепродуктов в Туапсе задействовано 143 человека и 48 единиц техники. Об этом сообщает Оперативный штаб Кубани.Разлив нефтепродуктов произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ. Были выставлены боновые заграждения, но из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов, они попали в Черное море и на береговую линию. Изначально к ликвидации последствий привлекли 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки. Сейчас силы нарастили в два раза.По информации главы муниципалитета Сергея Бойко, специалисты уже собрали 988 кубометров нефтепродуктов, которые попали на прибрежную территорию и в реку.Работы по ликвидации разлива продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля – после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА киевского режима.Площадь загрязнения акватории, по оценкам специалистов, составляет 10 тысяч квадратных метров.

