В Севастополе сирены воздушной тревоги будут звучать по-новому

В Севастополе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Такое решение принял оперативный штаб в субботу, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.04.2026

2026-04-25T23:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Такое решение принял оперативный штаб в субботу, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности. "Отбой тревоги как и всегда объявляется три раза по громкоговорителям региональной системы оповещения и отдельным сообщением в моих официальных каналах", - добавил Развожаев.В субботу воздушная тревога в Севастополе была объявлена дважды. В первый раз сирены в городе включили в 20:41. Они звучали 10 минут. Повторно тревогу объявили в 21:29. Ранее три беспилотника были сбиты в районе Северной стороны, мыса Херсонес и мыса Фиолент. Позже число сбитых дронов увеличилось до девяти.

