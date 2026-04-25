Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе сирены воздушной тревоги будут звучать по-новому - РИА Новости Крым, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260425/v-sevastopole-sireny-vozdushnoy-trevogi-budut-zvuchat-po-novomu-1155525535.html
В Севастополе сирены воздушной тревоги будут звучать по-новому
В Севастополе сирены воздушной тревоги будут звучать по-новому
В Севастополе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Такое решение принял оперативный штаб в субботу, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_d9f1d076e6b84a1fe9ccb0a96524dae7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Такое решение принял оперативный штаб в субботу, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_110:0:2315:1654_1920x0_80_0_0_76b964f369d8e6b746a8af1ad30b5163.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Севастополе сирены воздушной тревоги будут звучать по-новому

В Севастополе сигнал воздушной тревоги будет звучать три раза и прекращаться - Развожаев

23:36 25.04.2026
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Такое решение принял оперативный штаб в субботу, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Мы изменили порядок подачи сигнала воздушной тревоги. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это вовсе не означает, что угроза миновала или тревога отменена. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп", - написал он в мессенджере MAX.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
"Отбой тревоги как и всегда объявляется три раза по громкоговорителям региональной системы оповещения и отдельным сообщением в моих официальных каналах", - добавил Развожаев.
В субботу воздушная тревога в Севастополе была объявлена дважды. В первый раз сирены в городе включили в 20:41. Они звучали 10 минут. Повторно тревогу объявили в 21:29. Ранее три беспилотника были сбиты в районе Северной стороны, мыса Херсонес и мыса Фиолент. Позже число сбитых дронов увеличилось до девяти.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму в воскресенье будет тепло и ветрено
00:00Какой сегодня праздник: 26 апреля
23:36В Севастополе сирены воздушной тревоги будут звучать по-новому
23:20Атака на Севастополь: сбито девять воздушных целей
22:31Двое детей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
21:56Атака на Севастополь и заявления Зеленского о переговорах: главное за день
21:54Военные отражают атаку на Севастополь – сбито три воздушных цели
21:37К чему приведет полный запрет вейпов в России - мнение
21:29В Севастополе снова объявлена воздушная тревога – срочно в укрытия
21:13Как крымчанам не переплачивать за тепло в квартирах в межсезонье
20:58В Крыму летом за безопасностью туристов в море будут следить дроны
20:52Отбой воздушной тревоги в Севастополе
20:42Воздушная тревога объявлена в Севастополе
20:34Режим ЧП и военное положение ввели в Мьянме – что происходит
20:31Над Крымом отработала ПВО
20:19Южная Беларусь – это Украина: чего Минску ждать от Киева после провокаций
20:01Рейд в Севастополе открыли
19:46В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
19:43Симферополь - ворота Крыма
19:29Ливни на Кубани подтопили 236 придомовых территорий и многоэтажку
Лента новостейМолния