В Севастополе на субботнике собрали 350 кубов мусора и привели в порядок военные памятники
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Около 1700 жителей Севастополя вышли на заключительный в этом году субботник. Люди одновременно трудились на 40 точках, собрав порядка 350 кубометров мусора. Об этом в соцсети МАХ сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Первый, по-настоящему теплый день позволил собрать огромное количество мусора. Итог – вывезено 349,4 кубометров мусора", - рассказал губернатор.
Он добавил, что люди убирали скверы и зоны отдыха, приводили в порядок ДОТы и воинские захоронения.
Развожев отметил, что сотрудники управления спорта привели в порядок мемориал в Верхнесадовом. На монументе подкрасили звезду и озеленили прилегающую территорию. По инициативе сына захороненного героя к 9 мая там планируют заменить бордюры и плиточное покрытие.
В Крыму в этом году отремонтируют еще три памятника героям Великой Отечественной войны за внебюджетные средства.
