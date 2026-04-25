В Севастополе на субботнике собрали 350 кубов мусора - РИА Новости Крым, 25.04.2026
В Севастополе на субботнике собрали 350 кубов мусора
В Севастополе на субботнике собрали 350 кубов мусора - РИА Новости Крым, 25.04.2026
В Севастополе на субботнике собрали 350 кубов мусора
Около 1700 жителей Севастополя вышли на заключительный в этом году субботник. Люди одновременно трудились на 40 точках, собрав порядка 350 кубометров мусора. Об РИА Новости Крым, 25.04.2026
2026-04-25T15:50
2026-04-25T15:50
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
общество
субботник
благоустройство
памятники
памятники крыма
экология
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Около 1700 жителей Севастополя вышли на заключительный в этом году субботник. Люди одновременно трудились на 40 точках, собрав порядка 350 кубометров мусора. Об этом в соцсети МАХ сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он добавил, что люди убирали скверы и зоны отдыха, приводили в порядок ДОТы и воинские захоронения.Развожев отметил, что сотрудники управления спорта привели в порядок мемориал в Верхнесадовом. На монументе подкрасили звезду и озеленили прилегающую территорию. По инициативе сына захороненного героя к 9 мая там планируют заменить бордюры и плиточное покрытие.В Крыму в этом году отремонтируют еще три памятника героям Великой Отечественной войны за внебюджетные средства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенты и школьники облагородят памятники героям войны в КрымуНовая жизнь памятников: как это делают в КрымуВ Крыму за один день высадили 33 тысячи деревьев и кустарников
севастополь
севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, общество, субботник, благоустройство, памятники, памятники крыма, экология
В Севастополе на субботнике собрали 350 кубов мусора

В Севастополе на субботнике собрали 350 кубов мусора и привели в порядок военные памятники

15:50 25.04.2026
 
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
В Севастополе на субботнике собрали 350 кубов мусора и привели в порядок военные памятники
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Около 1700 жителей Севастополя вышли на заключительный в этом году субботник. Люди одновременно трудились на 40 точках, собрав порядка 350 кубометров мусора. Об этом в соцсети МАХ сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Первый, по-настоящему теплый день позволил собрать огромное количество мусора. Итог – вывезено 349,4 кубометров мусора", - рассказал губернатор.
Он добавил, что люди убирали скверы и зоны отдыха, приводили в порядок ДОТы и воинские захоронения.
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваВ Севастополе на субботнике собрали 350 кубов мусора и привели в порядок военные памятники
В Севастополе на субботнике собрали 350 кубов мусора и привели в порядок военные памятники
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
В Севастополе на субботнике собрали 350 кубов мусора и привели в порядок военные памятники
Развожев отметил, что сотрудники управления спорта привели в порядок мемориал в Верхнесадовом. На монументе подкрасили звезду и озеленили прилегающую территорию. По инициативе сына захороненного героя к 9 мая там планируют заменить бордюры и плиточное покрытие.
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваВ Севастополе на субботнике собрали 350 кубов мусора и привели в порядок военные памятники
В Севастополе на субботнике собрали 350 кубов мусора и привели в порядок военные памятники
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
В Севастополе на субботнике собрали 350 кубов мусора и привели в порядок военные памятники
В Крыму в этом году отремонтируют еще три памятника героям Великой Отечественной войны за внебюджетные средства.
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваВ Севастополе на субботнике собрали 350 кубов мусора и привели в порядок военные памятники
В Севастополе на субботнике собрали 350 кубов мусора и привели в порядок военные памятники
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
В Севастополе на субботнике собрали 350 кубов мусора и привели в порядок военные памятники
СевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяОбществоСубботникБлагоустройствоПамятникиПамятники КрымаЭкология
 
