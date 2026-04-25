Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260425/v-sevastopol-posle-restavratsii-vozvraschaetsya-starinnaya-tserkovnaya-kniga-1155520701.html
В Севастополь после реставрации возвращается старинная церковная книга
В Севастополь после реставрации возвращается старинная церковная книга
2026-04-25T19:01
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/19/1155520139_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_9826a1f0d64021788d7e03d5afc62ff0.png
В Севастополь после реставрации возвращается старинная церковная книга

© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Старинная книга 1801 года издания Общая Минея возвращается в Севастопольский архив после реставрации в Москве. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Главархив Москвы завершил уникальную реставрацию печатного издания из фондов Севастопольского архива. Такие книги дошли до наших дней в единичных экземплярах и представляют особую ценность как памятники истории и духовной культуры", - отметил он в мессенджере MAX.
Минея — это церковно-служебная книга. Севастопольский экземпляр был отпечатан в начале XIX века в типографии Свято-Успенской Почаевской лавры и восходит к прототипу 1644–1645 годов — времени правления Михаила Романова, рассказал губернатор.

"Книга была, прямо скажем, в плачевном состоянии. Специалисты из столичного Главархива использовали самые современные методы, а переплет восстановили вручную, даже латунные замочки сделали, которые давно были утеряны. Работа шла почти полгода, очень кропотливо", - подчеркнул Развожаев.

Минею буквально разобрали на отдельные страницы. Каждую из них почистили, вымыли, убрали старый клей, воск и жировые пятна. Рваные края укрепили, подобрали бумагу, которая по составу и цвету похожа на оригинал.
Потом каждую страницу аккуратно прессовали, заново собрали в тетради и прошили вручную на специальном станке. А очень хрупкий кожаный переплет сохранили со всеми его узорами. Это ювелирная работа, требующая огромного опыта и терпения, подчеркнул глава региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:34Режим ЧП и военное положение ввели в Мьянме – что происходит
20:31Над Крымом отработала ПВО
20:19Южная Беларусь – это Украина: чего Минску ждать от Киева после провокаций
20:01Рейд в Севастополе открыли
19:46В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
19:43Симферополь - ворота Крыма
19:29Ливни на Кубани подтопили 236 придомовых территорий и многоэтажку
19:13Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном
19:01В Севастополь после реставрации возвращается старинная церковная книга
18:41Судак — российский город: история местечка в современных картинах
18:19В Румынии упал беспилотник
18:01Заявление Путина об СВО и выпад Зеленского в сторону Трампа: топ недели
17:44Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и США
17:35В Гурзуфе дети высадили новый фруктовый сад
17:20Алиев заявил о возможности военного сотрудничества с Киевом
17:04Киев с ночи бьет по ЛНР: три человека погибли и пятеро ранены
16:54Пять человек ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
16:37Магнитные бури на Земле – прогноз на май
16:16Отпуск на двоих: куда в Крыму едут влюбленные
15:50В Севастополе на субботнике собрали 350 кубов мусора
Лента новостейМолния