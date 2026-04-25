В Севастополь после реставрации возвращается старинная церковная книга
В Севастополь возвращается отреставрированная церковная книга Минея 1801 года
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваВ Севастопольский архив возвращается книга Общая Минея 1801 года после реставрации
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Старинная книга 1801 года издания Общая Минея возвращается в Севастопольский архив после реставрации в Москве. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Главархив Москвы завершил уникальную реставрацию печатного издания из фондов Севастопольского архива. Такие книги дошли до наших дней в единичных экземплярах и представляют особую ценность как памятники истории и духовной культуры", - отметил он в мессенджере MAX.
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваВ Севастопольский архив возвращается книга Общая Минея 1801 года после реставрации
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
В Севастопольский архив возвращается книга Общая Минея 1801 года после реставрации
Минея — это церковно-служебная книга. Севастопольский экземпляр был отпечатан в начале XIX века в типографии Свято-Успенской Почаевской лавры и восходит к прототипу 1644–1645 годов — времени правления Михаила Романова, рассказал губернатор.
"Книга была, прямо скажем, в плачевном состоянии. Специалисты из столичного Главархива использовали самые современные методы, а переплет восстановили вручную, даже латунные замочки сделали, которые давно были утеряны. Работа шла почти полгода, очень кропотливо", - подчеркнул Развожаев.
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваВ Севастопольский архив возвращается книга Общая Минея 1801 года после реставрации
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
В Севастопольский архив возвращается книга Общая Минея 1801 года после реставрации
Минею буквально разобрали на отдельные страницы. Каждую из них почистили, вымыли, убрали старый клей, воск и жировые пятна. Рваные края укрепили, подобрали бумагу, которая по составу и цвету похожа на оригинал.
Потом каждую страницу аккуратно прессовали, заново собрали в тетради и прошили вручную на специальном станке. А очень хрупкий кожаный переплет сохранили со всеми его узорами. Это ювелирная работа, требующая огромного опыта и терпения, подчеркнул глава региона.
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваВ Севастопольский архив возвращается книга Общая Минея 1801 года после реставрации
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
В Севастопольский архив возвращается книга Общая Минея 1801 года после реставрации