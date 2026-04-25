В Севастополь после реставрации возвращается старинная церковная книга

Старинная книга 1801 года издания Общая Минея возвращается в Севастопольский архив после реставрации в Москве. Об этом сообщил губернатор региона Михаил...

2026-04-25T19:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Старинная книга 1801 года издания Общая Минея возвращается в Севастопольский архив после реставрации в Москве. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Минея — это церковно-служебная книга. Севастопольский экземпляр был отпечатан в начале XIX века в типографии Свято-Успенской Почаевской лавры и восходит к прототипу 1644–1645 годов — времени правления Михаила Романова, рассказал губернатор.Минею буквально разобрали на отдельные страницы. Каждую из них почистили, вымыли, убрали старый клей, воск и жировые пятна. Рваные края укрепили, подобрали бумагу, которая по составу и цвету похожа на оригинал. Потом каждую страницу аккуратно прессовали, заново собрали в тетради и прошили вручную на специальном станке. А очень хрупкий кожаный переплет сохранили со всеми его узорами. Это ювелирная работа, требующая огромного опыта и терпения, подчеркнул глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

