https://crimea.ria.ru/20260425/v-rumynii-upal-bespilotnik-1155519661.html

В Румынии упал беспилотник

В Румынии упал беспилотник - РИА Новости Крым, 25.04.2026

В Румынии упал беспилотник

Фрагменты беспилотника обнаружены в Румынии рядом с городом Вэкэрень на границе с Украиной. Об этом со ссылкой на министерство национальной обороны страны пишет РИА Новости Крым, 25.04.2026

2026-04-25T18:19

2026-04-25T18:19

2026-04-25T18:19

румыния

в мире

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0a/1141747713_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_00a71a2d58b90359454665525eef3c4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Фрагменты беспилотника обнаружены в Румынии рядом с городом Вэкэрень на границе с Украиной. Об этом со ссылкой на министерство национальной обороны страны пишет РИА Новости.В ночь на субботу два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании из усиленной боевой службы воздушной полиции вылетели из-за обнаруженных радарами беспилотников, летающих вблизи румынского воздушного пространства. Позже жители Галац сообщили о падении объекта. Осколки беспилотника повредили пристройку дома и электрический столб. Информации о пострадавших в результате инцидента не было.Периметр оцеплен сотрудниками пограничной полиции, на место происшествия выехала группа специалистов министерства национальной обороны и разведки страны для расследования ситуации и сбора фрагментов."Дело передано в прокуратуру при апелляционном суде Констанцы", - добавили в военном ведомстве Румынии.Это уже не первый случай. 17 апреля в воздушном пространстве Румынии был зафиксирован пролет беспилотника над приграничьем с Украиной. Связь с ним была потеряна в 16 километрах к юго-востоку от Килия-Веке, над необитаемым районом.5 апреля дрон-камикадзе атаковал приднестровскую воинскую часть в Рыбницком районе, которая находится в шести километрах от приднестровско-украинской границы. В результате была повреждена радиолокационная станция.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На территорию воинской части в Польше упал неизвестный дронНАТО готова усилить военное присутствие в РумынииШойгу предостерег Кишенев и Киев от обострения в Приднестровье

румыния

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

румыния, в мире, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости