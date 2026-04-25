В Румынии упал беспилотник - РИА Новости Крым, 25.04.2026
В Румынии упал беспилотник
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Фрагменты беспилотника обнаружены в Румынии рядом с городом Вэкэрень на границе с Украиной. Об этом со ссылкой на министерство национальной обороны страны пишет РИА Новости.
В ночь на субботу два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании из усиленной боевой службы воздушной полиции вылетели из-за обнаруженных радарами беспилотников, летающих вблизи румынского воздушного пространства. Позже жители Галац сообщили о падении объекта. Осколки беспилотника повредили пристройку дома и электрический столб. Информации о пострадавших в результате инцидента не было.

"В субботу, 25 апреля, в районе фермы недалеко от города Вэкэрень уезда Тулча были обнаружены фрагменты беспилотника", - говорится в сообщении румынского минобороны.

Периметр оцеплен сотрудниками пограничной полиции, на место происшествия выехала группа специалистов министерства национальной обороны и разведки страны для расследования ситуации и сбора фрагментов.
"Дело передано в прокуратуру при апелляционном суде Констанцы", - добавили в военном ведомстве Румынии.
Это уже не первый случай. 17 апреля в воздушном пространстве Румынии был зафиксирован пролет беспилотника над приграничьем с Украиной. Связь с ним была потеряна в 16 километрах к юго-востоку от Килия-Веке, над необитаемым районом.
5 апреля дрон-камикадзе атаковал приднестровскую воинскую часть в Рыбницком районе, которая находится в шести километрах от приднестровско-украинской границы. В результате была повреждена радиолокационная станция.
