В России продлили выплаты чернобыльцам
В России продлили выплаты чернобыльцам - РИА Новости Крым, 25.04.2026
В России продлили выплаты чернобыльцам
Социальный фонд России в беззаявительном порядке продлил 611 тысяч выплат ликвидаторам последствий чернобыльской катастрофы. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 25.04.2026
2026-04-25T11:31
2026-04-25T11:31
2026-04-25T11:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Социальный фонд России в беззаявительном порядке продлил 611 тысяч выплат ликвидаторам последствий чернобыльской катастрофы. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ.Меры предусматривают компенсации за полученный вред здоровью и на оздоровление, а также компенсация семьям, потерявшим кормильца. В феврале Соцфонд проиндексировал свыше миллиона соответствующих выплат.Отмечается, что помимо этого, ежегодные компенсации положены эвакуированным из зоны отчуждения, детям ликвидаторов и переселенным жителям. Социальный фонд также автоматически продлевает дополнительное вознаграждение по выслуге лет работникам, занятым на территориях с радиоактивным загрязнением.Ранее сообщалось, что в России выделили больше 10 миллиардов рублей на предоставление льготникам жилищных сертификатов в 2026 году. Рассчитывать на эту меру поддержки могут отдельные категории граждан, обеспечение жильем которых предусмотрено федеральным законом. В их числе – чернобыльцы.
чернобыль
новости, социальный фонд россии, авария на чернобыльской атомной станции, чернобыль, пособия и выплаты, соцвыплаты
В России продлили выплаты чернобыльцам
Социальный фонд продлил выплаты более чем 600 тысячам чернобыльцев в проактивном режиме
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Социальный фонд России в беззаявительном порядке продлил 611 тысяч выплат ликвидаторам последствий чернобыльской катастрофы. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ.
"Беззаявительный формат назначения мер поддержки был запущен c прошлого года. За это время специалисты установили на новый срок 611 тыс. выплат, для продления которых ранее нужно было обращаться отдельно", - говорится в сообщении.
Меры предусматривают компенсации за полученный вред здоровью и на оздоровление, а также компенсация семьям, потерявшим кормильца. В феврале Соцфонд проиндексировал свыше миллиона соответствующих выплат.
"Среди мер поддержки - ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг, включающий лекарства, путевку в санаторий и проезд на электричках. Чернобыльцам предоставляются компенсации на питание детей и за проживание в зонах радиоактивного загрязнения, а также другие меры", - добавили в Соцфонде.
Отмечается, что помимо этого, ежегодные компенсации положены эвакуированным из зоны отчуждения, детям ликвидаторов и переселенным жителям. Социальный фонд также автоматически продлевает дополнительное вознаграждение по выслуге лет работникам, занятым на территориях с радиоактивным загрязнением.
Ранее сообщалось, что в России выделили
больше 10 миллиардов рублей на предоставление льготникам жилищных сертификатов в 2026 году. Рассчитывать на эту меру поддержки могут отдельные категории граждан, обеспечение жильем которых предусмотрено федеральным законом. В их числе – чернобыльцы.
