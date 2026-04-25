Рейтинг@Mail.ru
В России продлили выплаты чернобыльцам - РИА Новости Крым, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260425/v-rossii-prodlili-vyplaty-chernobyltsam-1155512768.html
В России продлили выплаты чернобыльцам
Социальный фонд России в беззаявительном порядке продлил 611 тысяч выплат ликвидаторам последствий чернобыльской катастрофы. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 25.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/06/1154942033_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_7d14c518ba46466d4cb47b4ba8cc41a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Социальный фонд России в беззаявительном порядке продлил 611 тысяч выплат ликвидаторам последствий чернобыльской катастрофы. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ.Меры предусматривают компенсации за полученный вред здоровью и на оздоровление, а также компенсация семьям, потерявшим кормильца. В феврале Соцфонд проиндексировал свыше миллиона соответствующих выплат.Отмечается, что помимо этого, ежегодные компенсации положены эвакуированным из зоны отчуждения, детям ликвидаторов и переселенным жителям. Социальный фонд также автоматически продлевает дополнительное вознаграждение по выслуге лет работникам, занятым на территориях с радиоактивным загрязнением.Ранее сообщалось, что в России выделили больше 10 миллиардов рублей на предоставление льготникам жилищных сертификатов в 2026 году. Рассчитывать на эту меру поддержки могут отдельные категории граждан, обеспечение жильем которых предусмотрено федеральным законом. В их числе – чернобыльцы.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/06/1154942033_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_35a359edbe9d931d36721e85cc65ab6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Социальный фонд продлил выплаты более чем 600 тысячам чернобыльцев в проактивном режиме

© РИА Новости . Владимир Чистяков / Перейти в фотобанкПанорама Чернобыльской атомной электростанции спустя четыре месяца после аварии.
© РИА Новости . Владимир Чистяков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Социальный фонд России в беззаявительном порядке продлил 611 тысяч выплат ликвидаторам последствий чернобыльской катастрофы. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ.
"Беззаявительный формат назначения мер поддержки был запущен c прошлого года. За это время специалисты установили на новый срок 611 тыс. выплат, для продления которых ранее нужно было обращаться отдельно", - говорится в сообщении.
Меры предусматривают компенсации за полученный вред здоровью и на оздоровление, а также компенсация семьям, потерявшим кормильца. В феврале Соцфонд проиндексировал свыше миллиона соответствующих выплат.
"Среди мер поддержки - ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг, включающий лекарства, путевку в санаторий и проезд на электричках. Чернобыльцам предоставляются компенсации на питание детей и за проживание в зонах радиоактивного загрязнения, а также другие меры", - добавили в Соцфонде.
Отмечается, что помимо этого, ежегодные компенсации положены эвакуированным из зоны отчуждения, детям ликвидаторов и переселенным жителям. Социальный фонд также автоматически продлевает дополнительное вознаграждение по выслуге лет работникам, занятым на территориях с радиоактивным загрязнением.
Ранее сообщалось, что в России выделили больше 10 миллиардов рублей на предоставление льготникам жилищных сертификатов в 2026 году. Рассчитывать на эту меру поддержки могут отдельные категории граждан, обеспечение жильем которых предусмотрено федеральным законом. В их числе – чернобыльцы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
