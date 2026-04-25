В России продлили выплаты чернобыльцам

Социальный фонд России в беззаявительном порядке продлил 611 тысяч выплат ликвидаторам последствий чернобыльской катастрофы. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 25.04.2026

2026-04-25T11:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Социальный фонд России в беззаявительном порядке продлил 611 тысяч выплат ликвидаторам последствий чернобыльской катастрофы. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ.Меры предусматривают компенсации за полученный вред здоровью и на оздоровление, а также компенсация семьям, потерявшим кормильца. В феврале Соцфонд проиндексировал свыше миллиона соответствующих выплат.Отмечается, что помимо этого, ежегодные компенсации положены эвакуированным из зоны отчуждения, детям ликвидаторов и переселенным жителям. Социальный фонд также автоматически продлевает дополнительное вознаграждение по выслуге лет работникам, занятым на территориях с радиоактивным загрязнением.Ранее сообщалось, что в России выделили больше 10 миллиардов рублей на предоставление льготникам жилищных сертификатов в 2026 году. Рассчитывать на эту меру поддержки могут отдельные категории граждан, обеспечение жильем которых предусмотрено федеральным законом. В их числе – чернобыльцы.

