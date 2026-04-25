В Крыму запустят летние автобусные маршруты

В Крыму с 1 мая запустят новые автобусные маршруты и обновят подвижной состав – минтранс
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Крыму к лету запустят новые автобусные маршруты и обновят подвижной состав. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский.
"В преддверии летнего сезона, с 1 мая у нас запускаются новые летние маршруты, число которых будет увеличиваться и соединять центр полуострова с морем – ЮБК, Евпатория, Судак. Добавляем их для того, чтобы наши жители могли удобно доехать до берега моря и отдохнуть", – рассказал министр.
Кроме того, по его словам, Крым продолжает обновление подвижного состава. В прошлом году были закуплены 30 новых автобусов большого класса. В этом году планируется закупить еще более пятидесяти разного класса.
"Мы говорим про покупку автобусов для обслуживания населения. Это либо город, либо пригород, межгород, то есть – внутри полуострова. Если в прошлом году мы закупили автобусы большого класса, то сейчас видим потребность в обновлении в районах, там, где требуется средний класс. Поэтому сейчас мы проводим эту процедуру, и первые автобусы уже начнут выходить на дороги нашей республики с июня", – проинформировал Козловский.
В Симферополе также продолжается оптимизация транспортной сети. Для удобства граждан вносятся изменения в уже существующие схемы маршрутов общественного транспорта и добавляются новые, сообщал ранее начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.
