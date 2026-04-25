В Крыму запустят летние автобусные маршруты
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Крыму к лету запустят новые автобусные маршруты и обновят подвижной состав. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский.Кроме того, по его словам, Крым продолжает обновление подвижного состава. В прошлом году были закуплены 30 новых автобусов большого класса. В этом году планируется закупить еще более пятидесяти разного класса.В Симферополе также продолжается оптимизация транспортной сети. Для удобства граждан вносятся изменения в уже существующие схемы маршрутов общественного транспорта и добавляются новые, сообщал ранее начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Транспортную карту планируют сделать единой для Крыма и СевастополяВ Симферополе перенесут остановку пригородных маршрутовВ Крыму к лету пассажиропоток вырастет на 50 процентов
09:45 25.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Крыму к лету запустят новые автобусные маршруты и обновят подвижной состав. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский.
"В преддверии летнего сезона, с 1 мая у нас запускаются новые летние маршруты, число которых будет увеличиваться и соединять центр полуострова с морем – ЮБК, Евпатория, Судак. Добавляем их для того, чтобы наши жители могли удобно доехать до берега моря и отдохнуть", – рассказал министр.
Кроме того, по его словам, Крым продолжает обновление подвижного состава. В прошлом году были закуплены 30 новых автобусов большого класса. В этом году планируется закупить еще более пятидесяти разного класса.
"Мы говорим про покупку автобусов для обслуживания населения. Это либо город, либо пригород, межгород, то есть – внутри полуострова. Если в прошлом году мы закупили автобусы большого класса, то сейчас видим потребность в обновлении в районах, там, где требуется средний класс. Поэтому сейчас мы проводим эту процедуру, и первые автобусы уже начнут выходить на дороги нашей республики с июня", – проинформировал Козловский.
В Симферополе также продолжается оптимизация транспортной сети. Для удобства граждан вносятся изменения в уже существующие схемы маршрутов общественного транспорта и добавляются новые, сообщал ранее начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Транспортную карту планируют сделать единой для Крыма и Севастополя
В Симферополе перенесут остановку пригородных маршрутов
В Крыму к лету пассажиропоток вырастет на 50 процентов
 
10:31В Крыму мужчина повредил ногу на пляже
10:13Крымский мост сейчас – обстановка на утро субботы
10:01Беспилотники над Севастополем: ночью сбили 8 целей над Северной и Херсонесом
09:45В Крыму запустят летние автобусные маршруты
09:0327 тысяч банок фальшивой красной икры изъяли в Смоленской области
08:45Трамп хочет пригласить Путина на саммит G20 в США: что это может изменить
08:28Шашлыки на майские: как правильно выбрать мангал - советы Роскачества
07:56Атака ВСУ на Екатеринбург - что известно
07:36127 дронов сбито над Крымом и другими регионами России
07:10"Мечтаю сто дней быть никем": самые яркие цитаты Владимира Жириновского
00:01В Крым в субботу заглянет весна
00:00Какой сегодня праздник: 25 апреля
23:13Наводнение на Кубани: подтоплено 100 участков и эвакуированы 10 человек
22:55В Севастополе снова воют сирены – объявлена воздушная тревога
22:53Снижение ключевой ставки и увольнения чиновников в Крыму: главное за день
22:36Ближайшие три дня на небе будет видна самая яркая комета
22:09Автобус столкнулся с фурой в Ленобласти: один человек погиб и 10 ранены
21:54Пожар на складе в Симферополе полностью потушили
21:50В Севастополе отбой воздушной тревоги
21:36Крым представил уникальное мобильное приложение для пациентов санаториев
Лента новостейМолния