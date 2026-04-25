В Крыму мужчина повредил ногу на пляже - РИА Новости Крым, 25.04.2026
В Крыму мужчина повредил ногу на пляже
В поселке Гурзуф мужчина отправился гулять по необорудованному пляжу и повредил ногу. Эвакуацию из труднодоступного участка провели сотрудники "КРЫМ-СПАС".
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В поселке Гурзуф мужчина отправился гулять по необорудованному пляжу и повредил ногу. Эвакуацию из труднодоступного участка провели сотрудники "КРЫМ-СПАС". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.На помощь ему выехали сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и скорой медицинской помощи.Спустившись к пострадавшему, спасатели наложили ему фиксирующую шину на поврежденную ногу. После чего при помощи носилок эвакуировали и передали медработникам.
В Крыму мужчина повредил ногу на пляже Гурзуфа

© ГУ МЧС России по Республике КрымСпасатели оказывают помощь мужчине
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В поселке Гурзуф мужчина отправился гулять по необорудованному пляжу и повредил ногу. Эвакуацию из труднодоступного участка провели сотрудники "КРЫМ-СПАС". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

"Поступило сообщение о том, что в районе бухты "Чеховская" в Гурзуфе мужчина, гуляя по необорудованному пляжу, травмировал ногу на труднодоступном участке", - рассказали в пресс-службе.

На помощь ему выехали сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и скорой медицинской помощи.
Спустившись к пострадавшему, спасатели наложили ему фиксирующую шину на поврежденную ногу. После чего при помощи носилок эвакуировали и передали медработникам.
Ранее сообщалось, о спасательной операции на мысе Меганом в Крыму - мужчину эвакуировали морем. Мужчина сломал ногу и не мог передвигаться самостоятельно.
Также в Веселовской бухте под Судаком спасатели эвакуировали пострадавшего мужчину. Туристу стало плохо на пляже и потребовалась медицинская помощь.
