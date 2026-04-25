https://crimea.ria.ru/20260425/v-krymu-letom-za-bezopasnostyu-turistov-v-more-budut-sledit-drony-1155380752.html

В Крыму летом за безопасностью туристов в море будут следить дроны

В этом году за безопасностью отдыхающих на воде будут следить не только спасатели, но и беспилотники.

крым

общество

гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)

александр зраенко

общепит

курортный сезон

крым курортный

пляжи крыма

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148501113_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_74f88c4843141deb3efe3b1f1b395c75.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В этом году за безопасностью отдыхающих на воде будут следить не только спасатели, но и беспилотники. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по РК Александр Зраенко.При этом на пляжах будут дежурить спасатели, добавил председатель "Всероссийского общества спасения на водах" Александр Ник.Он также отметил, что сейчас в Крыму обучается порядка 400 спасателей, подготовку имеют право вести и сторонние организации с лицензией. В летний сезон в Крым, по его словам, приезжают также спасатели, прошедшие обучение в других регионах нашей страны."Любой гражданин РФ с 18 лет может пройти подготовку на спасателя. Требования очень простые - физическое состояние должно быть нормальное. Он должен уметь проплыть 100 метров за 5 минут любым стилем, прогрести на лодке 1 километр, уметь подать круг или конец Александрова утопающему. Знать азы медицины, как должен быть оборудован пляж, свой порядок действий", - пояснил специалист.Квалификацию спасатели должны подтверждать ежегодно, добавил председатель Ник.Количество несчастных случаев на воде в Крыму за последние годы значительно снизилось благодаря работе спасателей, подтвердил он."Более 30 лет я в Крыму, и все время вел статистику. Ежегодный показатель с 26-25 человек за купальный сезон снизился до 7-3 человек. То есть после того, как Советский Союз распался, очень длительное время никому не было дела до пляжей - ни спасательного оборудования, ни спасателей толком не было, при Украине это тоже было никому не надо", - поделился Александр Ник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии летом официально начнут работу 47 пляжейВ Крыму мужчина повредил ногу на пляжеЦветочно и патриотично: что делать в Крыму на майские праздники

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

