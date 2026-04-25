В Крыму летом за безопасностью туристов в море будут следить дроны - РИА Новости Крым, 25.04.2026
В Крыму летом за безопасностью туристов в море будут следить дроны
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В этом году за безопасностью отдыхающих на воде будут следить не только спасатели, но и беспилотники. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по РК Александр Зраенко.
"Будем применять для профилактики и надзора, осматривать акваторию: есть суда или нет, и есть или нет нарушения, чтобы непосредственно наши водные подразделения были туда направлены. Первый этап постановки на вооружение беспилотных систем начался еще в 2015 году, это было 10 лет назад, и уже тогда мы применяли беспилотные системы. То есть, это не новое, а просто забытое старое с учетом современной тенденции развития беспилотных систем", - рассказал он.
При этом на пляжах будут дежурить спасатели, добавил председатель "Всероссийского общества спасения на водах" Александр Ник.

"Каждый официально открытый пляж в Крыму обеспечивается матросами-спасателями и спасательными постами. Есть законодательство, на основании которого должно быть не менее двух человек на 100 метров пляжа. Точно сказать, какое количество постов будет, невозможно - все зависит от того, откроет ли собственник пляж, выполнит ли все требования. Я думаю, порядка 1,5-2 тысяч спасательных постов в Крыму будет", - сказал Александр Ник.

Он также отметил, что сейчас в Крыму обучается порядка 400 спасателей, подготовку имеют право вести и сторонние организации с лицензией. В летний сезон в Крым, по его словам, приезжают также спасатели, прошедшие обучение в других регионах нашей страны.
"Любой гражданин РФ с 18 лет может пройти подготовку на спасателя. Требования очень простые - физическое состояние должно быть нормальное. Он должен уметь проплыть 100 метров за 5 минут любым стилем, прогрести на лодке 1 километр, уметь подать круг или конец Александрова утопающему. Знать азы медицины, как должен быть оборудован пляж, свой порядок действий", - пояснил специалист.
Квалификацию спасатели должны подтверждать ежегодно, добавил председатель Ник.
Количество несчастных случаев на воде в Крыму за последние годы значительно снизилось благодаря работе спасателей, подтвердил он.
"Более 30 лет я в Крыму, и все время вел статистику. Ежегодный показатель с 26-25 человек за купальный сезон снизился до 7-3 человек. То есть после того, как Советский Союз распался, очень длительное время никому не было дела до пляжей - ни спасательного оборудования, ни спасателей толком не было, при Украине это тоже было никому не надо", - поделился Александр Ник.
