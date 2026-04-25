В Гурзуфе дети высадили новый фруктовый сад
Дети и учителя Кореизской школы высадили сад в новом парке Приветный в Гурзуфе. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 25.04.2026
В Гурзуфе в новом парке школьники и учителя высадили фруктовый сад
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Дети и учителя Кореизской школы высадили сад в новом парке Приветный в Гурзуфе. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Здесь проводилось озеленение территории. К процессу подключились воспитанники и педагоги Кореизской школы - подарили парку настоящий сад. Саженцы яблони, шелковицы, миндаля, персика, вишни и каштана высадили при поддержке сотрудников "Зеленстроя", - написала она в MAX.
Кроме того, в рамках Всероссийского субботника в Ялте привели в порядок Холм Славы, Ливадийский парк, сквер Марии Чеховой, очистили от граффити территорию сквера Данилевского и покрасили скамейки, а в Симеизском парке - балясины, добавила мэр.
В большой уборке присоединились порядка 2,5 тысяч ялтинцев. Вместе они убрали 34 тонны мусора, подметали, собирали сухостой, красили и белили, высаживали растения и цветы.
В Севастополе в эту субботу около 1700 жителей вышли на субботник
. Люди одновременно трудились на 40 точках, привели в порядок военные памятники и собрали порядка 350 кубометров мусора, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев.
