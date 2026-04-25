В Гурзуфе дети высадили новый фруктовый сад
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Дети и учителя Кореизской школы высадили сад в новом парке Приветный в Гурзуфе. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Кроме того, в рамках Всероссийского субботника в Ялте привели в порядок Холм Славы, Ливадийский парк, сквер Марии Чеховой, очистили от граффити территорию сквера Данилевского и покрасили скамейки, а в Симеизском парке - балясины, добавила мэр.В большой уборке присоединились порядка 2,5 тысяч ялтинцев. Вместе они убрали 34 тонны мусора, подметали, собирали сухостой, красили и белили, высаживали растения и цветы.В Севастополе в эту субботу около 1700 жителей вышли на субботник. Люди одновременно трудились на 40 точках, привели в порядок военные памятники и собрали порядка 350 кубометров мусора, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:35 25.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Дети и учителя Кореизской школы высадили сад в новом парке Приветный в Гурзуфе. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

"Здесь проводилось озеленение территории. К процессу подключились воспитанники и педагоги Кореизской школы - подарили парку настоящий сад. Саженцы яблони, шелковицы, миндаля, персика, вишни и каштана высадили при поддержке сотрудников "Зеленстроя", - написала она в MAX.

Кроме того, в рамках Всероссийского субботника в Ялте привели в порядок Холм Славы, Ливадийский парк, сквер Марии Чеховой, очистили от граффити территорию сквера Данилевского и покрасили скамейки, а в Симеизском парке - балясины, добавила мэр.
В большой уборке присоединились порядка 2,5 тысяч ялтинцев. Вместе они убрали 34 тонны мусора, подметали, собирали сухостой, красили и белили, высаживали растения и цветы.
В Севастополе в эту субботу около 1700 жителей вышли на субботник. Люди одновременно трудились на 40 точках, привели в порядок военные памятники и собрали порядка 350 кубометров мусора, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев.
20:34Режим ЧП и военное положение ввели в Мьянме – что происходит
20:31Над Крымом отработала ПВО
20:19Южная Беларусь – это Украина: чего Минску ждать от Киева после провокаций
20:01Рейд в Севастополе открыли
19:46В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
19:43Симферополь - ворота Крыма
19:29Ливни на Кубани подтопили 236 придомовых территорий и многоэтажку
19:13Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном
19:01В Севастополь после реставрации возвращается старинная церковная книга
18:41Судак — российский город: история местечка в современных картинах
18:19В Румынии упал беспилотник
18:01Заявление Путина об СВО и выпад Зеленского в сторону Трампа: топ недели
17:44Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и США
17:35В Гурзуфе дети высадили новый фруктовый сад
17:20Алиев заявил о возможности военного сотрудничества с Киевом
17:04Киев с ночи бьет по ЛНР: три человека погибли и пятеро ранены
16:54Пять человек ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
16:37Магнитные бури на Земле – прогноз на май
16:16Отпуск на двоих: куда в Крыму едут влюбленные
15:50В Севастополе на субботнике собрали 350 кубов мусора
Лента новостейМолния