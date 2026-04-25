В Гурзуфе дети высадили новый фруктовый сад

В Гурзуфе дети высадили новый фруктовый сад - РИА Новости Крым, 25.04.2026

В Гурзуфе дети высадили новый фруктовый сад

Дети и учителя Кореизской школы высадили сад в новом парке Приветный в Гурзуфе. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 25.04.2026

2026-04-25T17:35

2026-04-25T17:35

2026-04-25T17:35

крым

ялта

янина павленко

дети

природа

сады

новости крыма

общество

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Дети и учителя Кореизской школы высадили сад в новом парке Приветный в Гурзуфе. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Кроме того, в рамках Всероссийского субботника в Ялте привели в порядок Холм Славы, Ливадийский парк, сквер Марии Чеховой, очистили от граффити территорию сквера Данилевского и покрасили скамейки, а в Симеизском парке - балясины, добавила мэр.В большой уборке присоединились порядка 2,5 тысяч ялтинцев. Вместе они убрали 34 тонны мусора, подметали, собирали сухостой, красили и белили, высаживали растения и цветы.В Севастополе в эту субботу около 1700 жителей вышли на субботник. Люди одновременно трудились на 40 точках, привели в порядок военные памятники и собрали порядка 350 кубометров мусора, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев.

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, янина павленко, дети, природа, сады, новости крыма, общество