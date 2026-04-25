В Бурятии ввели режим ЧС

В Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после схода лавины на туристов. Кроме того, закрыт доступ на гору Мунку-Сардык, где сошел... РИА Новости Крым, 25.04.2026

2026-04-25T15:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после схода лавины на туристов. Кроме того, закрыт доступ на гору Мунку-Сардык, где сошел снег. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.По данным губернатора, после схода лавины закрыт доступ на Мунку-Сардык. По предварительным данным, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции, на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык в пятницу на них сошла снежная масса. Позже спасатели обнаружили группу из трех туристов, попавших под лавину в Бурятии, также были обнаружены тела еще троих туристов данной группы. Как сообщало агентство по ГО и ЧС Бурятии, продолжаются поиски последнего участника группы - мужчины 1985 года рождения.13 апреля в Цунтинском районе Дагестана женщину и ребенка засыпало снегом после схода лавины в населенном пункте Шайтли. В этот же день женщина скончалась в больнице.

