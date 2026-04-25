https://crimea.ria.ru/20260425/v-buryatii-vveli-rezhim-chs-1155515767.html
В Бурятии ввели режим ЧС
В Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после схода лавины на туристов. Кроме того, закрыт доступ на гору Мунку-Сардык, где сошел... РИА Новости Крым, 25.04.2026
2026-04-25T15:33
бурятия
режим чс
стихия
лавина
новости
происшествия
горы
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/15/1153395193_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_850f5b8123e23e2326010fa38f9c8b27.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/15/1153395193_11:0:611:450_1920x0_80_0_0_d218851175c8377977d4b4d3d884a71f.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после схода лавины на туристов. Кроме того, закрыт доступ на гору Мунку-Сардык, где сошел снег. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Введен режим ЧС муниципального уровня. Лавинная опасность сохраняется. Поручил спасателям провести дополнительное обследование маршрутов и оценить обстановку", - написал он в MAX.
По данным губернатора, после схода лавины закрыт доступ на Мунку-Сардык.
"Приняли решение с сегодняшнего дня по 29 апреля ограничить доступ в этот район. Из-за схода снежной массы есть погибшие и пострадавшие. Сейчас продолжаются поисковые работы", - добавил он.
По предварительным данным, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции, на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык в пятницу на них сошла снежная масса.
Позже спасатели обнаружили группу из трех туристов, попавших под лавину в Бурятии, также были обнаружены тела еще троих туристов данной группы. Как сообщало агентство по ГО и ЧС Бурятии, продолжаются поиски последнего участника группы - мужчины 1985 года рождения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.