В Бурятии ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 25.04.2026
В Бурятии ввели режим ЧС
В Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после схода лавины на туристов. Кроме того, закрыт доступ на гору Мунку-Сардык, где сошел... РИА Новости Крым, 25.04.2026
бурятия, режим чс, стихия, лавина, новости, происшествия, горы
В Бурятии после схода лавины ввели режим ЧС и закрыли доступ на гору Мунку-Сардык

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после схода лавины на туристов. Кроме того, закрыт доступ на гору Мунку-Сардык, где сошел снег. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Введен режим ЧС муниципального уровня. Лавинная опасность сохраняется. Поручил спасателям провести дополнительное обследование маршрутов и оценить обстановку", - написал он в MAX.
По данным губернатора, после схода лавины закрыт доступ на Мунку-Сардык.
"Приняли решение с сегодняшнего дня по 29 апреля ограничить доступ в этот район. Из-за схода снежной массы есть погибшие и пострадавшие. Сейчас продолжаются поисковые работы", - добавил он.
По предварительным данным, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции, на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык в пятницу на них сошла снежная масса.
Позже спасатели обнаружили группу из трех туристов, попавших под лавину в Бурятии, также были обнаружены тела еще троих туристов данной группы. Как сообщало агентство по ГО и ЧС Бурятии, продолжаются поиски последнего участника группы - мужчины 1985 года рождения.
13 апреля в Цунтинском районе Дагестана женщину и ребенка засыпало снегом после схода лавины в населенном пункте Шайтли. В этот же день женщина скончалась в больнице.
17:35В Гурзуфе дети высадили новый фруктовый сад
17:20Алиев заявил о возможности военного сотрудничества с Киевом
17:04Киев с ночи бьет по ЛНР: три человека погибли и пятеро ранены
16:54Пять человек ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
16:37Магнитные бури на Земле – прогноз на май
16:16Отпуск на двоих: куда в Крыму едут влюбленные
15:50В Севастополе на субботнике собрали 350 кубов мусора
15:33В Бурятии ввели режим ЧС
15:17Атака на Екатеринбург: число пострадавших выросло до девяти
15:03Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
14:33На Кубани мужчина напал на девушек на пляже
14:2642 дрона ВСУ сбиты над Крымом и еще тремя регионами России за шесть часов
14:13В Туапсе убрали почти тысячу кубометров нефтепродуктов
13:57Прощание с Алексеем Пимановым пройдет на Троекуровском кладбище в Москве
13:35Дроны ВСУ сбросили листовки с мошенническими QR-кодами над Энергодаром
13:05Новости СВО: за сутки ликвидированы более 1100 боевиков Киева
12:39Армия России нанесла массированный удар по Украине
12:22На Кубани в смертельном ДТП погибли двое человек
12:19Армия России освободила Бочково в Харьковской области
12:12Путин вспомнил свой последний разговор с Жириновским
Лента новостейМолния