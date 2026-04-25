Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном - РИА Новости Крым, 25.04.2026
Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном
2026-04-25T19:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Поездка в Пакистан спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера для переговоров по Ирану отменятся. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.24 апреля пресс-секретарь Белого дома Каролин Леви заявила, что Уиткофф и Кушнер направляются в Пакистан на встречу с представителями Ирана.При этом он заявил, что Штаты остаются открытыми для переговоров."Они (власти Ирана - ред.) могут позвонить нам в любой момент, когда пожелают. Но мы не будем больше тратить 18 часов на перелет, чтобы сидеть и болтать ни о чем", - добавил глава Белого дома.21 апреля президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном до завершения переговоров с Тегераном.Ранее Иран отказался от второго раунда переговоров с США. До этого Тегеран заявил, что намерен контролировать движение судов в Ормузском проливе до завершения войны и достижения устойчивого мира.Верховный лидер Моджтаба Хаменеи подтвердил три главных требования иранской власти: гарантированные выплаты США военных репараций, привлечение к ответственности виновных в нападении и обеспечение контроля Ирана над Ормузским проливом.Президент США Дональд Трамп по-прежнему отказывается снять блокаду иранских портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Поездка в Пакистан спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера для переговоров по Ирану отменятся. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.
24 апреля пресс-секретарь Белого дома Каролин Леви заявила, что Уиткофф и Кушнер направляются в Пакистан на встречу с представителями Ирана.

"Я сказал моим людям некоторое время назад, которые были готовы уезжать в Пакистан, нет, мы не будем туда лететь. У нас на руках все карты", - сказал Трамп телеканалу Fox News.

При этом он заявил, что Штаты остаются открытыми для переговоров.
"Они (власти Ирана - ред.) могут позвонить нам в любой момент, когда пожелают. Но мы не будем больше тратить 18 часов на перелет, чтобы сидеть и болтать ни о чем", - добавил глава Белого дома.
21 апреля президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном до завершения переговоров с Тегераном.
Ранее Иран отказался от второго раунда переговоров с США. До этого Тегеран заявил, что намерен контролировать движение судов в Ормузском проливе до завершения войны и достижения устойчивого мира.
Верховный лидер Моджтаба Хаменеи подтвердил три главных требования иранской власти: гарантированные выплаты США военных репараций, привлечение к ответственности виновных в нападении и обеспечение контроля Ирана над Ормузским проливом.
Президент США Дональд Трамп по-прежнему отказывается снять блокаду иранских портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку.
