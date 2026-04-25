Трамп хочет пригласить Путина на саммит G20 в США: что это может изменить

Приезд президента России Владимира Путина в Майями для участия в саммите G20 по приглашению лидера Америки Дональда Трампа может в корне изменить повестку этой... РИА Новости Крым, 25.04.2026

2026-04-25T08:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Приезд президента России Владимира Путина в Майями для участия в саммите G20 по приглашению лидера Америки Дональда Трампа может в корне изменить повестку этой международной встречи и изменить ход мировой истории. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический эксперт, член ОП РК Заур Смирнов.Президент США Дональд Трамп намерен пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Об этом сообщает издание The Washington Post, отмечая, что в Белом доме рассчитывают на участие президента РФ в декабрьской встрече, но официального приглашения пока в Москву не направляли.По словам Смирнова, в нынешнем году саммит G20 должен пройти на ранчо Трампа, то есть на его личной территории с любимым гольф-клубом американского лидера, "поэтому в принципе не исключено, что такое приглашение поступит"."Потому что в данном случае Трамп приглашает к себе, на свою территорию и это вполне осуществимо. Владимир Владимирович Путин был участником переговоров в Анкоридже, принял приглашение, прилетел в Соединенные Штаты, и не исключено, что в случае такого приглашения он может прилететь и в Майами. Я допускаю такую возможность", – сказал Смирнов.Для Трампа приезд Путина важен в условиях, когда положение американского президента стало довольно шатким из-за иранской авантюры, авторитет на международной арене и внутри собственной страны упал и он крайне нуждается в союзниках, добавил политолог.Примет ли приглашение Кремль, когда оно поступит, пока остается вопросом, но как только Трамп лично озвучит задуманное, для всей мировой политики это станет интригой, поскольку, если "наш президент примет приглашение, повестка дня этого саммита в корне изменится с участием России", заключил политолог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дух Анкориджа" испаряется – Лавров Иран сделал исключение для России во взимании пошлин за проход через Ормуз Запад помог России стать великой державой в новом мироустройстве

