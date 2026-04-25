Супруги погибших участников СВО смогут бесплатно поступить в вуз - закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий поправки в закон "Об образовании в Российской Федерации" о праве супругов погибших участников... РИА Новости Крым, 25.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий поправки в закон "Об образовании в Российской Федерации" о праве супругов погибших участников СВО бесплатно поступить в вузы и колледжи.Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В частности, документ дает им право на бесплатное поступление в пределах выделенной квоты в вузы и колледжи в приоритетном порядке.Замглавы социального комитета Совфеда Дарья Лантратова отмечала, что проработать этот вопрос поручил президент РФ. Кроме того, закон разрабатывался в рамках рабочей группы по обеспечению прав и интересов участников СВО и членов их семей.По ее мнению, необходимо поддержать женщин, которые потеряли кормильца и теперь вынуждены самостоятельно полностью обеспечивать жизнь семьи.
Подписан закон о праве супругов погибших участников СВО бесплатно поступить в вуз
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий поправки в закон "Об образовании в Российской Федерации" о праве супругов погибших участников СВО бесплатно поступить в вузы и колледжи.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В частности, документ дает им право на бесплатное поступление в пределах выделенной квоты в вузы и колледжи в приоритетном порядке.
Замглавы социального комитета Совфеда Дарья Лантратова отмечала, что проработать этот вопрос поручил президент РФ. Кроме того, закон разрабатывался в рамках рабочей группы по обеспечению прав и интересов участников СВО и членов их семей.
"Инициатива коснется жен погибших участников СВО, жен ополченцев Донбасса и участников иных боевых действий на территориях других государств, не вступивших в повторный брак", - сказала парламентарий.
По ее мнению, необходимо поддержать женщин, которые потеряли кормильца и теперь вынуждены самостоятельно полностью обеспечивать жизнь семьи.
