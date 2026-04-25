Судак — российский город: история местечка в современных картинах
Судак в 1783-1917 годах - в Крыму реализуется уникальный историко-краеведческий проект
18:41 25.04.2026 (обновлено: 18:48 25.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Судак как город начался с православного храма Покрова Пресвятой Богородицы. Благодаря ему и появился. Ведь более века назад Судакская долина была сплошным садом, где именитые землевладельцы строили свои аккуратные дачи. Но когда здесь обживается население, которое следит за господскими виноградниками, то возникает вопрос и о строительстве церкви.
В 1819 году на средства прихода и местных помещиков здесь заложили Покровский храм, в котором при содействии графа Воронцова появилась колокольня, рассказывает корреспонденту РИА Новости Крым историк Сергей Мозжерин, обращая внимание на акварель художника Натальи Харьковской, с которой они реализуют уникальный художественно-краеведческий проект "Судак — российский город (1783-1917)".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСудак в картинах
Местечко под дачи именитых
"Основная его цель - показать образ дореволюционного Судака", - рассказывает автор и руководитель проекта Мозжерин.
В 2024 году он предложил своей хорошей знакомой - художнице Наталье Харьковской - подключиться к проекту. И она, запася холстов и акварели, согласилась. Сегодня в экспозиции уже около 20 картин. Поддерживают энтузиастов председатель Крымского регионального отделения Российского военно-исторического общества Владимир Бобков и администрация санатория "Сокол" МВД России. Так, картины, которые обычно хранятся у авторов дома, к нашему приезду представили в санаторском Доме культуры.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИсторик и руководитель проекта "Судак - российский город (1783-1917) Сергей Мозжерин
Акварельные пейзажи удивительно тонко передают настроение запечатленного пространства, самые тонкие изменения погоды, волшебные переливы света и цвета, завораживают магией оттенков. В них много воздуха и размеренной жизни дореволюционного приморского местечка.
Вот тот самый Покровский храм - центр будущего города и смысл бытия людей, его населивших. Вот аккуратные домики с черепичными крышами - уютно рассыпаны по долине. Без пафоса и лишних этажей. В тиши садов и виноградников.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСудак в картинах
- Была ли тогда в Судаке мечеть?
- Мечеть была в соседнем Таракташе (Таракташ — историческое название села Дачное - ред.), на тот момент - центр волости. Там проживало порядка двух тысяч человек. В те годы Судак был незначительным местечком Таракташской волости Феодосийского уезда, здесь располагались владельцы садов и виноградников. Берег был мало застроен, только дачи, - отвечает Мозжерин.
"Помимо творчества мы занимаемся исследовательской работой - разбираем и оцифровываем архивные документы, на это уходит большая часть времени. Сейчас работаем, в том числе, с дневниками времен Великой Отечественной войны. Кроме того, еще идет работа с литературным архивом Санкт-Петербурга, там хранится огромный массив информации по нашему городу", - делится руководитель.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСудак в картинах
Судак он называет родным, все его детство прошло в соседнем селе Морское, откуда родом его мама. Он же родился в Донецке, на вотчине отца. В Крыму постоянно проживает с 2012 года. Историей увлекся еще в 14 лет.
Мыс Алчак, Новый Свет, Крабий Остров, Крепостная гора. А на следующей картине - училище виноградарства и виноделия. Самое первое такое в Российской Империи. Появилось оно на территории Судакской долины в 1804 году. Мозжерин нашел старый снимок на одном из интернет-аукционов, и Харьковская по нему написала картину.
"Наш проект направлен на художественную реконструкцию становления Судака. Мы хотим показать, что уже тогда, будучи маленьким и непритязательным, этот город сыграл важную роль в истории государства. Именно здесь зарождаются российское виноградарство и курортная жизнь восточного Крыма. Местными садами владели выдающиеся исторические и государственные деятели: семейство графов Капнистов, известный полководец принц Карл Нассау-Зиген, выдающийся ученый-ботаник Христиан Стевен, таврический гражданский губернатор Александр Иванович Казначеев", - объясняет собеседник.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСудак в картинах
Опыт этого проекта может быть использован как в практическом краеведении, так и в фундаментальной науке, добавляет он.
Черно-белое сделать цветным
Художник Наталья Харьковская переносит виды и достопримечательности Судака на полотна со старинных фотографий в сепии и литографий в черно-белых тонах, с открыток и картин известных мастеров. Теперь увидеть, как этот город выглядел более ста лет назад, когда его окрестности были обнесены садами и виноградниками, а курортная жизнь лишь намекала на свое бурное развитие в будущем, можно в красках.
"Сейчас Судак другой. Весь застроен. А раньше здесь для художника был рай. Залюбоваться этой бухтой с живописными дачными домиками", - признается мастер.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХудожник Наталья Харьковская
Самое сложное в этой работе передать цвет и свет, тщательно проработать детали. А ну-ка попробуй разглядеть черепицу на небольшом черно-белом снимке и в точности выписать ее на холсте, добавляет художник.
В Крым Наталья перебралась из Луганска больше 20 лет назад. Училась в Луганском художественном училище, а затем в Харькове - в Художественном институте.
"В институте у меня был очень хороший преподаватель родом из Крыма. Именно он первый, наверное, мне эту любовь к полуострову тогда и заложил, рассказывая о том, какая здесь потрясающая природа, и что именно в окружении такой природы и нужно жить художнику", - вспоминает Харьковская.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСудак в картинах
Все картины в проекте проект "Судак — российский город (1783-1917)" написаны акварелью, которая тоньше передает настроение гравюр и черно-белых снимков. Но сейчас творческий коллектив также взялся за оформление портретной галереи дореволюционных садовладельцев, тех, кто жил в Судаке или же был здесь проездом.
Например: Потемкин, Паллас, Стевен, Суворов, Рудзевич. Их портреты Харьковская пишет в своей технике, которую называет "сухая кисть", это когда работа создается масляной красной на акварельной бумаге. Возможно, появится и портрет Екатерины II, так как, по имеющейся информации, в Судаке был построен обеденный дворец императрицы. Но это уже история следующего художественно-исторического проекта.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСудак в картинах
Читайте также на РИА Новости Крым: