Рейтинг@Mail.ru
Судак — российский город: история местечка в современных картинах - РИА Новости Крым, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260425/sudak--rossiyskiy-gorod-istoriya-mestechka-v-sovremennykh-kartinakh-1155489073.html
Судак — российский город: история местечка в современных картинах
Судак — российский город: история местечка в современных картинах
Судак как город начался с православного храма Покрова Пресвятой Богородицы. Благодаря ему и появился. Ведь более века назад Судакская долина была сплошным... РИА Новости Крым, 25.04.2026
2026-04-25T18:41
2026-04-25T18:48
эксклюзивы риа новости крым
судак
крым
история
крым в истории: секреты, факты, фото
живопись
общество
память
искусство
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/19/1155517303_0:46:601:384_1920x0_80_0_0_7cd81d18ccfd802614d20334561ba984.jpg
судак
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/19/1155517303_17:0:550:400_1920x0_80_0_0_798de45f092dcf661da3a3e3e854f50e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
судак, крым, история, крым в истории: секреты, факты, фото, живопись, общество, память, искусство , культура
Судак — российский город: история местечка в современных картинах

Судак в 1783-1917 годах - в Крыму реализуется уникальный историко-краеведческий проект

18:41 25.04.2026 (обновлено: 18:48 25.04.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Судак как город начался с православного храма Покрова Пресвятой Богородицы. Благодаря ему и появился. Ведь более века назад Судакская долина была сплошным садом, где именитые землевладельцы строили свои аккуратные дачи. Но когда здесь обживается население, которое следит за господскими виноградниками, то возникает вопрос и о строительстве церкви.
В 1819 году на средства прихода и местных помещиков здесь заложили Покровский храм, в котором при содействии графа Воронцова появилась колокольня, рассказывает корреспонденту РИА Новости Крым историк Сергей Мозжерин, обращая внимание на акварель художника Натальи Харьковской, с которой они реализуют уникальный художественно-краеведческий проект "Судак — российский город (1783-1917)".
Местечко под дачи именитых

"Основная его цель - показать образ дореволюционного Судака", - рассказывает автор и руководитель проекта Мозжерин.

В 2024 году он предложил своей хорошей знакомой - художнице Наталье Харьковской - подключиться к проекту. И она, запася холстов и акварели, согласилась. Сегодня в экспозиции уже около 20 картин. Поддерживают энтузиастов председатель Крымского регионального отделения Российского военно-исторического общества Владимир Бобков и администрация санатория "Сокол" МВД России. Так, картины, которые обычно хранятся у авторов дома, к нашему приезду представили в санаторском Доме культуры.
Акварельные пейзажи удивительно тонко передают настроение запечатленного пространства, самые тонкие изменения погоды, волшебные переливы света и цвета, завораживают магией оттенков. В них много воздуха и размеренной жизни дореволюционного приморского местечка.
Вот тот самый Покровский храм - центр будущего города и смысл бытия людей, его населивших. Вот аккуратные домики с черепичными крышами - уютно рассыпаны по долине. Без пафоса и лишних этажей. В тиши садов и виноградников.
- Была ли тогда в Судаке мечеть?
- Мечеть была в соседнем Таракташе (Таракташ — историческое название села Дачное - ред.), на тот момент - центр волости. Там проживало порядка двух тысяч человек. В те годы Судак был незначительным местечком Таракташской волости Феодосийского уезда, здесь располагались владельцы садов и виноградников. Берег был мало застроен, только дачи, - отвечает Мозжерин.
"Помимо творчества мы занимаемся исследовательской работой - разбираем и оцифровываем архивные документы, на это уходит большая часть времени. Сейчас работаем, в том числе, с дневниками времен Великой Отечественной войны. Кроме того, еще идет работа с литературным архивом Санкт-Петербурга, там хранится огромный массив информации по нашему городу", - делится руководитель.
Судак он называет родным, все его детство прошло в соседнем селе Морское, откуда родом его мама. Он же родился в Донецке, на вотчине отца. В Крыму постоянно проживает с 2012 года. Историей увлекся еще в 14 лет.
Мыс Алчак, Новый Свет, Крабий Остров, Крепостная гора. А на следующей картине - училище виноградарства и виноделия. Самое первое такое в Российской Империи. Появилось оно на территории Судакской долины в 1804 году. Мозжерин нашел старый снимок на одном из интернет-аукционов, и Харьковская по нему написала картину.
"Наш проект направлен на художественную реконструкцию становления Судака. Мы хотим показать, что уже тогда, будучи маленьким и непритязательным, этот город сыграл важную роль в истории государства. Именно здесь зарождаются российское виноградарство и курортная жизнь восточного Крыма. Местными садами владели выдающиеся исторические и государственные деятели: семейство графов Капнистов, известный полководец принц Карл Нассау-Зиген, выдающийся ученый-ботаник Христиан Стевен, таврический гражданский губернатор Александр Иванович Казначеев", - объясняет собеседник.
Опыт этого проекта может быть использован как в практическом краеведении, так и в фундаментальной науке, добавляет он.

Черно-белое сделать цветным

Художник Наталья Харьковская переносит виды и достопримечательности Судака на полотна со старинных фотографий в сепии и литографий в черно-белых тонах, с открыток и картин известных мастеров. Теперь увидеть, как этот город выглядел более ста лет назад, когда его окрестности были обнесены садами и виноградниками, а курортная жизнь лишь намекала на свое бурное развитие в будущем, можно в красках.
"Сейчас Судак другой. Весь застроен. А раньше здесь для художника был рай. Залюбоваться этой бухтой с живописными дачными домиками", - признается мастер.
Самое сложное в этой работе передать цвет и свет, тщательно проработать детали. А ну-ка попробуй разглядеть черепицу на небольшом черно-белом снимке и в точности выписать ее на холсте, добавляет художник.
В Крым Наталья перебралась из Луганска больше 20 лет назад. Училась в Луганском художественном училище, а затем в Харькове - в Художественном институте.
"В институте у меня был очень хороший преподаватель родом из Крыма. Именно он первый, наверное, мне эту любовь к полуострову тогда и заложил, рассказывая о том, какая здесь потрясающая природа, и что именно в окружении такой природы и нужно жить художнику", - вспоминает Харьковская.
Все картины в проекте проект "Судак — российский город (1783-1917)" написаны акварелью, которая тоньше передает настроение гравюр и черно-белых снимков. Но сейчас творческий коллектив также взялся за оформление портретной галереи дореволюционных садовладельцев, тех, кто жил в Судаке или же был здесь проездом.
Например: Потемкин, Паллас, Стевен, Суворов, Рудзевич. Их портреты Харьковская пишет в своей технике, которую называет "сухая кисть", это когда работа создается масляной красной на акварельной бумаге. Возможно, появится и портрет Екатерины II, так как, по имеющейся информации, в Судаке был построен обеденный дворец императрицы. Но это уже история следующего художественно-исторического проекта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Эксклюзивы РИА Новости КрымСудакКрымИсторияКрым в истории: секреты, факты, фотоЖивописьОбществоПамятьИскусствоКультура
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:34Режим ЧП и военное положение ввели в Мьянме – что происходит
20:31Над Крымом отработала ПВО
20:19Южная Беларусь – это Украина: чего Минску ждать от Киева после провокаций
20:01Рейд в Севастополе открыли
19:46В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
19:43Симферополь - ворота Крыма
19:29Ливни на Кубани подтопили 236 придомовых территорий и многоэтажку
19:13Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном
19:01В Севастополь после реставрации возвращается старинная церковная книга
18:41Судак — российский город: история местечка в современных картинах
18:19В Румынии упал беспилотник
18:01Заявление Путина об СВО и выпад Зеленского в сторону Трампа: топ недели
17:44Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и США
17:35В Гурзуфе дети высадили новый фруктовый сад
17:20Алиев заявил о возможности военного сотрудничества с Киевом
17:04Киев с ночи бьет по ЛНР: три человека погибли и пятеро ранены
16:54Пять человек ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
16:37Магнитные бури на Земле – прогноз на май
16:16Отпуск на двоих: куда в Крыму едут влюбленные
15:50В Севастополе на субботнике собрали 350 кубов мусора
Лента новостейМолния