Судак — российский город: история местечка в современных картинах

Судак — российский город: история местечка в современных картинах - РИА Новости Крым, 25.04.2026

Судак — российский город: история местечка в современных картинах

Судак как город начался с православного храма Покрова Пресвятой Богородицы. Благодаря ему и появился. Ведь более века назад Судакская долина была сплошным... РИА Новости Крым, 25.04.2026

2026-04-25T18:41

2026-04-25T18:41

2026-04-25T18:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Судак как город начался с православного храма Покрова Пресвятой Богородицы. Благодаря ему и появился. Ведь более века назад Судакская долина была сплошным садом, где именитые землевладельцы строили свои аккуратные дачи. Но когда здесь обживается население, которое следит за господскими виноградниками, то возникает вопрос и о строительстве церкви. В 1819 году на средства прихода и местных помещиков здесь заложили Покровский храм, в котором при содействии графа Воронцова появилась колокольня, рассказывает корреспонденту РИА Новости Крым историк Сергей Мозжерин, обращая внимание на акварель художника Натальи Харьковской, с которой они реализуют уникальный художественно-краеведческий проект "Судак — российский город (1783-1917)".Местечко под дачи именитыхВ 2024 году он предложил своей хорошей знакомой - художнице Наталье Харьковской - подключиться к проекту. И она, запася холстов и акварели, согласилась. Сегодня в экспозиции уже около 20 картин. Поддерживают энтузиастов председатель Крымского регионального отделения Российского военно-исторического общества Владимир Бобков и администрация санатория "Сокол" МВД России. Так, картины, которые обычно хранятся у авторов дома, к нашему приезду представили в санаторском Доме культуры.Акварельные пейзажи удивительно тонко передают настроение запечатленного пространства, самые тонкие изменения погоды, волшебные переливы света и цвета, завораживают магией оттенков. В них много воздуха и размеренной жизни дореволюционного приморского местечка.Вот тот самый Покровский храм - центр будущего города и смысл бытия людей, его населивших. Вот аккуратные домики с черепичными крышами - уютно рассыпаны по долине. Без пафоса и лишних этажей. В тиши садов и виноградников.- Была ли тогда в Судаке мечеть?- Мечеть была в соседнем Таракташе (Таракташ — историческое название села Дачное - ред.), на тот момент - центр волости. Там проживало порядка двух тысяч человек. В те годы Судак был незначительным местечком Таракташской волости Феодосийского уезда, здесь располагались владельцы садов и виноградников. Берег был мало застроен, только дачи, - отвечает Мозжерин.Судак он называет родным, все его детство прошло в соседнем селе Морское, откуда родом его мама. Он же родился в Донецке, на вотчине отца. В Крыму постоянно проживает с 2012 года. Историей увлекся еще в 14 лет.Мыс Алчак, Новый Свет, Крабий Остров, Крепостная гора. А на следующей картине - училище виноградарства и виноделия. Самое первое такое в Российской Империи. Появилось оно на территории Судакской долины в 1804 году. Мозжерин нашел старый снимок на одном из интернет-аукционов, и Харьковская по нему написала картину.Опыт этого проекта может быть использован как в практическом краеведении, так и в фундаментальной науке, добавляет он.Черно-белое сделать цветнымХудожник Наталья Харьковская переносит виды и достопримечательности Судака на полотна со старинных фотографий в сепии и литографий в черно-белых тонах, с открыток и картин известных мастеров. Теперь увидеть, как этот город выглядел более ста лет назад, когда его окрестности были обнесены садами и виноградниками, а курортная жизнь лишь намекала на свое бурное развитие в будущем, можно в красках."Сейчас Судак другой. Весь застроен. А раньше здесь для художника был рай. Залюбоваться этой бухтой с живописными дачными домиками", - признается мастер. Самое сложное в этой работе передать цвет и свет, тщательно проработать детали. А ну-ка попробуй разглядеть черепицу на небольшом черно-белом снимке и в точности выписать ее на холсте, добавляет художник.В Крым Наталья перебралась из Луганска больше 20 лет назад. Училась в Луганском художественном училище, а затем в Харькове - в Художественном институте.Все картины в проекте проект "Судак — российский город (1783-1917)" написаны акварелью, которая тоньше передает настроение гравюр и черно-белых снимков. Но сейчас творческий коллектив также взялся за оформление портретной галереи дореволюционных садовладельцев, тех, кто жил в Судаке или же был здесь проездом.

судак

крым

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

судак, крым, история, крым в истории: секреты, факты, фото, живопись, общество, память, искусство , культура