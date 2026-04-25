Симферополь - ворота Крыма

Симферополь - ворота Крыма - РИА Новости Крым, 25.04.2026

Симферополь - ворота Крыма

РИА Новости Крым, 25.04.2026

2026-04-25T19:43

2026-04-25T19:43

2026-04-25T19:43

симферополь

юрий антонов

с песней по крыму

музыка

культура

крым

история

Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Исторически сложилось, что про Севастополь сложено больше всего "крымских" песен, но и центральному городу полуострова – Симферополю – есть чем похвастаться.Самая известная песня, которую все симферопольцы относят к своему родному городу, а пальму первенства на нее оспаривают и другие южные города – хит Юрия Антонова "На улице Каштановой".Песня была написана по заказу, к 200-летию Симферополя, которое отмечали в 1984 году. К этой дате правительство Крымской области обратилось и поэту-песеннику Игорю Шаферану, который использовал в словах куплетов и припева милые и теплые названия южных улиц. Шаферан отдал написанную текстовку, чтобы переложить их на музыку, в то время популярнейшему Юрию Антонову.Антонов вспоминал, что мелодия родилась всего за полчаса, что называется, "на коленке". Исполненная по всесоюзному радио песня внезапно стала популярной, хотя сам Антонов считал ее не больше чем просто отработкой заказа и никаких перспектив на нее не возлагал.Неожиданно свалившаяся популярность песни заставили музыканта усовершенствовать аранжировку и выпустить понравившуюся народу композицию на диске-миньоне. Также она вошла в альбом "Поверь в мечту" 1985 года, и он ее спел на телефестивале "Песня-85": участие в этом концерте - признак абсолютного всесоюзного успеха!При этом, упомянутые в тексте одноэтажные улицы Каштановая, Абрикосовая, Виноградная, Грушевая, Луговая, Тенистая реально есть в Симферополе. Но улицы с такими же называниями есть в Керчи, Севастополе, Геленджике и во множестве других городов бывшего СССР!Если в песне Антонова Симферополь нигде не назван прямо, то песня "Мой Симферополь – ворота Крыма" или, более официально, "Песня о Симферополе" композитора Леонида Хейфица-Поляковского и поэта-песенника Анатолия Милявского также была написана к 200-летию крымской столицы. Она вот уже 40 лет остается гимном Крымской столицы.И тот, и другой авторы имеют непосредственное участие к Крыму: Анатолий Милявский учился в Крымском медицинском институте, преподавал и лечил людей, в том числе и словом – устраивал литературные вечера. Он тесно дружил с Леонидом Хейфиц-Поляковским, который одно время преподавал в местном музыкальном училище.Один из первых исполнителей "Песни о Симферополе" - крымский певец Николай Горбатов, но голос баритона Олега Ухналева стал классическим и непревзойдёнными.Песня "Мой Симферополь" на конкурсе-смотре к 200-летию города заняла первое место, выиграв в конкурентной борьбе у песни Антонова. И именно эту песню ретранслировали на Симферопольском вокзале при встрече поездов: ее первым делом, сходя с подножки вагона, слышали туристы, командировочные и возвращающиеся домой симферопольцы.Написаны о крымской столице и другие песни. Многие из них в 1985 году были оформлены в отдельную грампластинку. На 45-минутном виниле была и милая песня "Наша речка" в исполнении Валентины Толкуновой. Стихи написал известный крымский поэт Владимир Орлов:Набережная вдоль Салгира и вправду к 200-летию города была построена новая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Леонид Утесов и Георг Отс: заветные песни о СевастополеКак Юрий Антонов спел 40 километров Симферополя

симферополь

крым

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

симферополь, юрий антонов, с песней по крыму, музыка, культура, крым, история