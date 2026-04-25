Рейтинг@Mail.ru
Режим ЧП и военное положение ввели в Мьянме – что происходит - РИА Новости Крым, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260425/rezhim-chp-i-voennoe-polozhenie-vveli-v-myanme--chto-proiskhodit-1155522764.html
Режим ЧП и военное положение ввели в Мьянме – что происходит
В Мьянме на 90 дней введен режим чрезвычайного положения для подавления вооруженного насилия и восстановления правопорядка. Он затронет девять штатов, пишет РИА РИА Новости Крым, 25.04.2026
мьянма
чрезвычайное положение
в мире
военное положение
новости
безопасность
юго-восточная азия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/19/1155522645_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c329c00bf2eb299776944aa637fabe2e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Мьянме на 90 дней введен режим чрезвычайного положения для подавления вооруженного насилия и восстановления правопорядка. Он затронет девять штатов, пишет РИА Новости со ссылкой на специальное объявление администрации президента Мьянмы Мин Аун Хлайна.Режим ЧП введен в административных районах, на территории которых идут боестолкновения между этническими повстанцами и антиправительственными вооруженными группировками и правительственными войсками. В их число вошли штаты Качин, Чин, Кая, Карен, Ракхайн, Шан, а также округа Сагайн, Магуэй и Мандалай.Мьянма территориально делится на семь национальных штатов (областей), семь административных округов и одну Союзную территорию. Общее количество административных районов, составляющих эти территориально-административные образования, равно 330.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/19/1155522645_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_fad52cba8825292454ccab3f37abe711.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© AP Photo Alexander ZemlianichenkoСолдаты армии Мьянмы
Солдаты армии Мьянмы - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© AP Photo Alexander Zemlianichenko
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Мьянме на 90 дней введен режим чрезвычайного положения для подавления вооруженного насилия и восстановления правопорядка. Он затронет девять штатов, пишет РИА Новости со ссылкой на специальное объявление администрации президента Мьянмы Мин Аун Хлайна.
"Режим чрезвычайного положения вводится на 90 дней с введением военного положения и передачей административных и судебных полномочий главнокомандующему вооруженных сил Мьянмы или его представителям по прямому назначению на срок действия режима ЧП", - говорится в объявлении.
Режим ЧП введен в административных районах, на территории которых идут боестолкновения между этническими повстанцами и антиправительственными вооруженными группировками и правительственными войсками. В их число вошли штаты Качин, Чин, Кая, Карен, Ракхайн, Шан, а также округа Сагайн, Магуэй и Мандалай.
Мьянма территориально делится на семь национальных штатов (областей), семь административных округов и одну Союзную территорию. Общее количество административных районов, составляющих эти территориально-административные образования, равно 330.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
