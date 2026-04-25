Режим ЧП и военное положение ввели в Мьянме – что происходит

Режим ЧП и военное положение ввели в Мьянме – что происходит - РИА Новости Крым, 25.04.2026

Режим ЧП и военное положение ввели в Мьянме – что происходит

В Мьянме на 90 дней введен режим чрезвычайного положения для подавления вооруженного насилия и восстановления правопорядка. Он затронет девять штатов, пишет РИА РИА Новости Крым, 25.04.2026

2026-04-25T20:34

2026-04-25T20:34

2026-04-25T20:34

мьянма

чрезвычайное положение

в мире

военное положение

новости

безопасность

юго-восточная азия

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Мьянме на 90 дней введен режим чрезвычайного положения для подавления вооруженного насилия и восстановления правопорядка. Он затронет девять штатов, пишет РИА Новости со ссылкой на специальное объявление администрации президента Мьянмы Мин Аун Хлайна.Режим ЧП введен в административных районах, на территории которых идут боестолкновения между этническими повстанцами и антиправительственными вооруженными группировками и правительственными войсками. В их число вошли штаты Качин, Чин, Кая, Карен, Ракхайн, Шан, а также округа Сагайн, Магуэй и Мандалай.Мьянма территориально делится на семь национальных штатов (областей), семь административных округов и одну Союзную территорию. Общее количество административных районов, составляющих эти территориально-административные образования, равно 330.

мьянма

юго-восточная азия

мьянма, чрезвычайное положение, в мире, военное положение, новости, безопасность, юго-восточная азия