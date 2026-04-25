Пять человек ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Пять мирных жителей пострадали при очередных ударах беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

2026-04-25T16:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Пять мирных жителей пострадали при очередных ударах беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В селе Новая Таволжанка FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю. Пострадала женщина. В городе Грайворон в результате атаки дрона мирная жительница получила минно-взрывную травму, а также осколочное ранение ноги, отметил губернатор. Также в Грайворонском округе раненный мужчина самостоятельно обратился к медикам. Ему диагностировали осколочные ранения плеча, руки и ноги. Ранее в Белгородской области ВСУ уничтожили гражданский автомобиль. В результате атаки погибла женщина, мужчина получил тяжелые ранения.В пятницу посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что не менее 1725 мирных жителей пострадали в результате атак киевского режима с начала 2026 года. Более 260 человек погибли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10-летний ребенок ранен при атаке ВСУ по Белгородской области258 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России за ночьДроны ВСУ устроили охоту на авто в Каховке: есть раненные и закрыто село

