Пять человек ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
В Белгородской области при атаке дронов ранены пять человек и обесточен Белгород - Гладков
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Пять мирных жителей пострадали при очередных ударах беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Гора-Подол Грайворонского округа вследствие атаки беспилотника мужчина получил тяжелые ранения. У него осколочное проникающее ранение грудной клетки, множественные осколочные ранения плеча, туловища и ноги", - написал в своем канале МАХ Гладков.
В селе Новая Таволжанка FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю. Пострадала женщина. В городе Грайворон в результате атаки дрона мирная жительница получила минно-взрывную травму, а также осколочное ранение ноги, отметил губернатор.
Также в Грайворонском округе раненный мужчина самостоятельно обратился к медикам. Ему диагностировали осколочные ранения плеча, руки и ноги.
Кроме того, в Белгороде ударом поврежден объект инфраструктуры. Часть жителей остается без света. Аварийные службы приступили к восстановительным работам, уточнил Гладков.
Ранее в Белгородской области ВСУ уничтожили гражданский автомобиль. В результате атаки погибла женщина, мужчина получил тяжелые ранения.
В пятницу посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что не менее 1725 мирных жителей пострадали в результате атак киевского режима с начала 2026 года. Более 260 человек погибли.
