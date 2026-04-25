Пять человек ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 25.04.2026
Пять человек ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
Пять человек ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 25.04.2026
Пять человек ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
Пять мирных жителей пострадали при очередных ударах беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 25.04.2026
2026-04-25T16:54
2026-04-25T16:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Пять мирных жителей пострадали при очередных ударах беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В селе Новая Таволжанка FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю. Пострадала женщина. В городе Грайворон в результате атаки дрона мирная жительница получила минно-взрывную травму, а также осколочное ранение ноги, отметил губернатор. Также в Грайворонском округе раненный мужчина самостоятельно обратился к медикам. Ему диагностировали осколочные ранения плеча, руки и ноги. Ранее в Белгородской области ВСУ уничтожили гражданский автомобиль. В результате атаки погибла женщина, мужчина получил тяжелые ранения.В пятницу посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что не менее 1725 мирных жителей пострадали в результате атак киевского режима с начала 2026 года. Более 260 человек погибли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10-летний ребенок ранен при атаке ВСУ по Белгородской области258 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России за ночьДроны ВСУ устроили охоту на авто в Каховке: есть раненные и закрыто село
белгородская область
белгород
белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, обстрелы всу, вячеслав гладков, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, белгород
Пять человек ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области при атаке дронов ранены пять человек и обесточен Белгород - Гладков

© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Пять мирных жителей пострадали при очередных ударах беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Гора-Подол Грайворонского округа вследствие атаки беспилотника мужчина получил тяжелые ранения. У него осколочное проникающее ранение грудной клетки, множественные осколочные ранения плеча, туловища и ноги", - написал в своем канале МАХ Гладков.
В селе Новая Таволжанка FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю. Пострадала женщина. В городе Грайворон в результате атаки дрона мирная жительница получила минно-взрывную травму, а также осколочное ранение ноги, отметил губернатор.
Также в Грайворонском округе раненный мужчина самостоятельно обратился к медикам. Ему диагностировали осколочные ранения плеча, руки и ноги.
Кроме того, в Белгороде ударом поврежден объект инфраструктуры. Часть жителей остается без света. Аварийные службы приступили к восстановительным работам, уточнил Гладков.
Ранее в Белгородской области ВСУ уничтожили гражданский автомобиль. В результате атаки погибла женщина, мужчина получил тяжелые ранения.
В пятницу посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что не менее 1725 мирных жителей пострадали в результате атак киевского режима с начала 2026 года. Более 260 человек погибли.
Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиАтаки ВСУОбстрелы ВСУВячеслав ГладковНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияБелгород
 
