Путин вспомнил свой последний разговор с Жириновским

Президент России Владимир Путин вспомнил о своем последнем разговоре с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским и слова политика о том, что он еще нужен России. РИА Новости Крым, 25.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вспомнил о своем последнем разговоре с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским и слова политика о том, что он еще нужен России.О той беседе президент рассказал в документальном фильме "Владимир Жириновский", сообщает ИС "Вести".Президент считает, что такое отношение к стране было в характере политика."Думаю, что в этом и заключался его характер, отношение к делу и, самое главное, к стране. Он все мерил на то, чтобы послужить Родине", - отметил Путин.Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.
https://crimea.ria.ru/20260425/mechtayu-sto-dney-byt-nikem-samye-yarkie-tsitaty-vladimira-zhirinovskogo-1122334662.html
12:12 25.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вспомнил о своем последнем разговоре с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским и слова политика о том, что он еще нужен России.
О той беседе президент рассказал в документальном фильме "Владимир Жириновский", сообщает ИС "Вести".
"Я помню последний разговор с ним - позвонил ему по телефону в клинику, просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими: "Мне же еще рано уходить, - сказал он, - я ведь еще нужен России", - вспоминает Путин.
Президент считает, что такое отношение к стране было в характере политика.
"Думаю, что в этом и заключался его характер, отношение к делу и, самое главное, к стране. Он все мерил на то, чтобы послужить Родине", - отметил Путин.
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.
07:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Мечтаю сто дней быть никем": самые яркие цитаты Владимира Жириновского
 
14:13В Туапсе убрали почти тысячу кубометров нефтепродуктов
13:57Прощание с Алексеем Пимановым пройдет на Троекуровском кладбище в Москве
13:35Дроны ВСУ сбросили листовки с мошенническими QR-кодами над Энергодаром
13:05Новости СВО: за сутки ликвидированы более 1100 боевиков Киева
12:39Армия России нанесла массированный удар по Украине
12:22На Кубани в смертельном ДТП погибли двое человек
12:19Армия России освободила Бочково в Харьковской области
12:12Путин вспомнил свой последний разговор с Жириновским
11:50Она хотела помирить США и СССР: как изменила мир Саманта Смит
11:31В России продлили выплаты чернобыльцам
11:21Число погибших в ДТП с автобусом и фурой в Ленобласти увеличилось до двух
11:02Супруги погибших участников СВО смогут бесплатно поступить в вуз - закон
10:45Массированные удары по Украине - что поражено
10:31В Крыму мужчина повредил ногу на пляже
10:13Крымский мост сейчас – обстановка на утро субботы
10:01Беспилотники над Севастополем: ночью сбили 8 целей над Северной и Херсонесом
09:45В Крыму запустят летние автобусные маршруты
09:0327 тысяч банок фальшивой красной икры изъяли в Смоленской области
08:45Трамп хочет пригласить Путина на саммит G20 в США: что это может изменить
08:28Шашлыки на майские: как правильно выбрать мангал - советы Роскачества
Лента новостейМолния