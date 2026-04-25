Путин вспомнил свой последний разговор с Жириновским
Президент России Владимир Путин вспомнил о своем последнем разговоре с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским и слова политика о том, что он еще нужен России. РИА Новости Крым, 25.04.2026
2026-04-25T12:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вспомнил о своем последнем разговоре с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским и слова политика о том, что он еще нужен России.О той беседе президент рассказал в документальном фильме "Владимир Жириновский", сообщает ИС "Вести".Президент считает, что такое отношение к стране было в характере политика."Думаю, что в этом и заключался его характер, отношение к делу и, самое главное, к стране. Он все мерил на то, чтобы послужить Родине", - отметил Путин.Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.
https://crimea.ria.ru/20260425/mechtayu-sto-dney-byt-nikem-samye-yarkie-tsitaty-vladimira-zhirinovskogo-1122334662.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вспомнил о своем последнем разговоре с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским и слова политика о том, что он еще нужен России.
О той беседе президент рассказал в документальном фильме "Владимир Жириновский", сообщает ИС "Вести".
"Я помню последний разговор с ним - позвонил ему по телефону в клинику, просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими: "Мне же еще рано уходить, - сказал он, - я ведь еще нужен России", - вспоминает Путин.
Президент считает, что такое отношение к стране было в характере политика.
"Думаю, что в этом и заключался его характер, отношение к делу и, самое главное, к стране. Он все мерил на то, чтобы послужить Родине", - отметил Путин.
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.
