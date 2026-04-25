Прощание с Алексеем Пимановым пройдет на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости Крым, 25.04.2026

2026-04-25T13:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Прощание с журналистом, телеведущим, продюсером Алексеем Пимановым пройдет в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник в окружении.В четверг стало известно, что Пиманов умер на 65-м году жизни. У него случился острый инфаркт.Пиманов на протяжении десятилетий работал в медиаиндустрии, был автором и ведущим программы "Человек и закон" на Первом канале, а также президентом медиахолдинга "Красная звезда". При его участии созданы десятки документальных и художественных фильмов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

