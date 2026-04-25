Отпуск на двоих: куда в Крыму едут влюбленные
Отпуск на двоих: куда в Крыму едут влюбленные - РИА Новости Крым, 25.04.2026
Отпуск на двоих: куда в Крыму едут влюбленные
Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 25.04.2026
2026-04-25T16:16
2026-04-25T16:16
2026-04-25T16:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Стоимость суточного размещения в Москве в среднем обойдется в 4720 рублей, в Питере – 3720, в Сочи – 3435.Ялта оказалась в рейтинге на шестом месте. В среднем россияне останавливаются в курортной столице Крыма на четыре дня со средним чеком за номер в сутки в 4509 рублей. В Севастополе влюбленные предпочитают останавливаться на двое суток, средняя стоимость размещения в городе-герое составляет 4187 рублей.Также в рейтинге Краснодар – 3208 рублей, Казань – 4707, Кисловодск – 4382, Калининград – 3455 и Геленджик – 4390 рублей.Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с питомцами в апреле 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в пятерке лидеров внутреннего туризма на майские праздники - АТОРЦены на отдых в Крыму повышены на уровень инфляции - экспертОтдых в Крыму: как идет подготовка к курортному сезону-2026 в Ялте
туризм в крыму, крым, новости крыма, крым курортный, отдых в крыму
Отпуск на двоих: куда в Крыму едут влюбленные
Ялта и Севастополь вошли в ТОП-10 направлений для романтического отдыха в апреле
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте оказалась Москва, с 11% бронирований парами, на втором – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 10% и 6% апрельских бронирований парами соответственно", – сказано в сообщении.
Стоимость суточного размещения в Москве в среднем обойдется в 4720 рублей, в Питере – 3720, в Сочи – 3435.
Ялта оказалась в рейтинге на шестом месте. В среднем россияне останавливаются в курортной столице Крыма на четыре дня со средним чеком за номер в сутки в 4509 рублей. В Севастополе влюбленные предпочитают останавливаться на двое суток, средняя стоимость размещения в городе-герое составляет 4187 рублей.
Также в рейтинге Краснодар – 3208 рублей, Казань – 4707, Кисловодск – 4382, Калининград – 3455 и Геленджик – 4390 рублей.
Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с питомцами
в апреле 2026 года.
