Отпуск на двоих: куда в Крыму едут влюбленные - РИА Новости Крым, 25.04.2026

2026-04-25T16:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Стоимость суточного размещения в Москве в среднем обойдется в 4720 рублей, в Питере – 3720, в Сочи – 3435.Ялта оказалась в рейтинге на шестом месте. В среднем россияне останавливаются в курортной столице Крыма на четыре дня со средним чеком за номер в сутки в 4509 рублей. В Севастополе влюбленные предпочитают останавливаться на двое суток, средняя стоимость размещения в городе-герое составляет 4187 рублей.Также в рейтинге Краснодар – 3208 рублей, Казань – 4707, Кисловодск – 4382, Калининград – 3455 и Геленджик – 4390 рублей.Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с питомцами в апреле 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в пятерке лидеров внутреннего туризма на майские праздники - АТОРЦены на отдых в Крыму повышены на уровень инфляции - экспертОтдых в Крыму: как идет подготовка к курортному сезону-2026 в Ялте

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

